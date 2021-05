Première bande-annonce de Venom: Let There Be Carnage est arrivé

Ce matin apporte la première bande-annonce de Sony Venin suite, Que le carnage soit, révélant le méchant emblématique et encore plus amusant.

J’ai vraiment hâte de voir Venom: Que le carnage soit. J’ai beaucoup plus apprécié le premier film Venom que ce à quoi je m’attendais, et j’ai apprécié le caractère dynamique du personnage et le plaisir des films de bande dessinée à l’ancienne et loufoques. En tant que tel, je suis très heureux de voir cette première bande-annonce embrasser de tout cœur les éléments les plus loufoques de ce film.

Oui, je suis tout à propos de ça. Le design de Carnage a fière allure et on a l’impression qu’il est sorti tout droit des bandes dessinées. Bien qu’il n’y ait pas grand-chose à faire en termes d’histoire globale, je creuse ce que nous voyons ici. Les interactions entre Eddie et Venom semblent être à nouveau un moment fort.

Tom Hardy revient sur grand écran en tant que protecteur mortel Venom, l’un des personnages les plus grands et les plus complexes de MARVEL. Réalisé par Andy Serkis, le film met également en vedette Michelle Williams, Naomie Harris et Woody Harrelson, dans le rôle du méchant Cletus Kasady / Carnage.

Venom: Que le carnage soit sort en salles sur 24 septembre 2021.