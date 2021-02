Première bande-annonce de «  The Nevers  »: le Londres victorien se remplit de super-héroïnes avec le timbre de Joss Whedon

HBO a dévoilé la première bande-annonce de ‘The Nevers’, Une histoire de super-héros victorienne unique qui atterrit dans une bande-annonce bourrée d’action avec des effets spéciaux. Sa première est prévue pour avril prochain et racontera l’histoire des « Tocadas », des femmes (presque toujours) aux capacités dangereuses et fascinantes. C’est-à-dire qu’une fois de plus Joss Whedon, créateur de «Buffy Cavampires» et directeur des deux premiers «Avengers» reformule le fond des mutants Marvel à son goût.

Le casting est dirigé par Laura Donnelly, qui donne vie à Amalia True, une veuve qui, avec l’inventeur Penance Adair (Ann Skelly), cherche et protège ces femmes de pouvoirs extraordinaires (encore une fois une référence claire aux X-Men: Mme True sera le professeur Xavier dans cette histoire). Le casting est complété par des noms tels que Olivia Williams, James Norton, Tom Riley, Nick Frost, Ben Chaplin et un long etcetera.

Joss Whedon, showrunner fugace

Bien que l’approche (et d’après ce que l’on voit dans la bande-annonce, également le style) soit pure Whedon, le créateur de ‘Firefly’ a quitté la série en raison de l’épuisement, comme il l’a déclaré à son époque. Il a été après un long processus de pré-production au cours duquel différentes plateformes soumissionnent pour la série, dont Netflix. Le tournage a dû être interrompu en raison du COVID après cinq épisodes. En septembre de l’année dernière, il a repris et la saison s’est terminée en octobre.

En novembre, Whedon a affirmé qu’il quittait la série car la pandémie l’avait laissé complètement épuisé. Il l’a remplacé comme showrunner pour mettre la touche finale à la série Philippa Goslett, scénariste de films comme «María Magdalena» et «Comment faire tomber amoureuse une fille punk». On ne sait pas comment cette première saison sera structurée, bien qu’il soit officieusement confirmé que l’une des options avec le plus de bulletins de vote est de la diviser en deux segments de six épisodes.

