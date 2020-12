Première bande-annonce de Star Wars: The Bad Batch dévoilé avec de nouvelles annonces de séries animées

Lucasfilm a dévoilé le premier trailer du prochain Guerres des étoiles série animée, Le mauvais lot, ainsi que la révélation de nouveaux titres.

Bien que nous n’ayons pas beaucoup entendu parler Le mauvais lot Depuis son annonce initiale, la présentation d’aujourd’hui de la Journée des investisseurs Disney a apporté aux fans enthousiastes la première bande-annonce de celle-ci, présentant un style d’animation familier et de nouvelles histoires:

J’espérais en quelque sorte une date de sortie, mais étant donné que je n’espérais pas une bande-annonce, je ne vais pas me plaindre. La série devrait être lancée «bientôt» sur Disney Plus:

La série suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois dans «The Clone Wars») alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable. Dans l’ère de l’après-guerre des clones, ils entreprendront des missions mercenaires audacieuses alors qu’ils luttent pour rester à flot et trouver un nouveau but.