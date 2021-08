Première bande-annonce complète et affiche officielle pour Eternals !

La bande annonce tant attendue de Éternels! Le Univers cinématographique Marvel ouvre ses portes à une nouvelle famille de super-héros avec un film réalisé par Chloé Zhao, lauréat de la meilleure réalisation aux derniers Oscars pour Pays nomade. Ce jeudi La première bande-annonce complète est arrivée, dans laquelle ils révèlent des détails tels que le nouveau méchant et pourquoi ils n’ont rien fait lorsque Thanos est apparu.

Ce film nous emmènera à la rencontre d’êtres cosmiques connus sous le nom de Célestes, qui, il y a des millions d’années, a fait des expériences génétiques avec les humains. Son objectif principal est de créer des individus dotés de super pouvoirs, bien que l’un d’eux ait échoué et ait conduit à la création du Déviants, provoquant le chaos et la destruction. Ces races ont mené une lutte de pouvoir à travers l’histoire et dans le film, les méchants menaceront l’humanité.

La production n’a pas seulement un réalisateur avec des réalisations personnelles, nous trouverons également un casting plein de stars. Dans cette histoire, nous aurons Salma Hayek (Ajak), Angelina Jolie (Puis un), Richard Madden (Ikaris), Kit harington (Dane Whitman), Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Roi), Lia mchugh (Lutin), Brian Tyree-Henry (Phastos), Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Driug) et Don lee (Gilgamesh).

La bande-annonce publiée ce matin sur les réseaux sociaux commence par Ajak parler de Le plan de Thanos dans tout le MCU et comment Tony Stark clique dessus Avengers : Fin de partie. Ils nous expliquent également la raison pour laquelle ils sont restés cachés jusqu’à présent et n’ont pas aidé les Avengers lorsque le Mad Titan a menacé l’univers, et c’était parce qu’ils ont certaines instructions pour ne pas interférer avec l’histoire des humains, à moins qu’il n’y ait des déviants. Découvrez l’aperçu !







Ce qui a également attiré l’attention des fans, c’est le premier regard sur le méchant de ce film, et certains, avec une apparence similaire à celle de Galactus, l’un des antagonistes les plus emblématiques de Marvel. Cependant, il ne s’agit pas de lui, mais d’Arishem le juge, connu sous le nom de quatrième hôte sur Terre-616, qui dans les bandes dessinées n’est pas répertorié comme tel, mais joue le rôle d’ennemi.. Enfin, il a été confirmé que Éternels sortira le 5 novembre, comme programmé.