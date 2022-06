Première avant-première de 1899, la nouvelle série des créateurs de Dark sur Netflix : quand est-elle diffusée ?

in

1899 est la nouvelle des esprits derrière Dark sur Netflix et ce lundi, ils ont présenté un premier teaser, qui prévoit qu’ils conserveront un ton sombre. Regardez-le ici!

©NetflixPremière avant-première de 1899, la nouvelle série des créateurs de Dark sur Netflix : quand est-elle diffusée ?

Sombre a pris fin il y a près de deux ans, mais à ce jour, elle compte des millions de fans qui ont apprécié ses trois saisons et la cataloguent comme l’une des meilleures séries du service de streaming. Netflix. Après ce projet, ses créateurs ont commencé à travailler sur une nouvelle production qui s’appelait 1899 et, à part une photo, rien n’avait été vu jusqu’à aujourd’hui grâce à Geeked Week. Ne manquez pas sa première bande-annonce !

En novembre 2018, ils ont signalé que Jantje Friese et Baran bo Odar, les esprits derrière le succès allemand sur la plateforme, travaillaient sur un nouveau spectacle après avoir maintenu un nouvel accord avec la société. Au fil du temps, ils ont révélé les principales nouvelles, telles que son titre et que le scénario avait fini d’être écrit en juillet 2020, donc la prochaine étape serait de commencer le tournage.

L’intrigue se déroule en 1899, sur un bateau à vapeur transportant des émigrants vers l’Amérique. Les passagers, venant de divers pays d’Europe, ont en commun les espoirs et les rêves pour le nouveau siècle et leur avenir à l’étranger. Mais lorsqu’ils découvrent un autre navire d’émigrants à la dérive en haute mer, leur voyage prend une tournure inattendue. Ce qu’il y a à bord transformera votre voyage vers la terre promise en un cauchemar terrifiant. Vous pouvez en voir une partie dans sa première bande-annonce !

Jusqu’en décembre 2020, ils n’avaient officialisé Emilie Beecham en tant que protagoniste, mais en mai de l’année suivante, ils ont présenté le casting complet : Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann, Miguel Bernardeau, Maciej Musiał, Anton Lesser, Lucas Lynggaard Tønnesen, Rosalie Craig, Clara Rosager, Maria Erwolter, Yann Gael, Mathilde Ollivier, José Pimentão, Isabella Wei, Gabby Wong, Jonas Bloquet, Fflyn Edwards et Alexandre Willaume. Comme annoncé, chaque personnage s’exprimera dans la langue maternelle de ses acteurs.

+Quand est-ce que 1899 sort ?

Les délais de production indiquaient un calendrier pour l’année dernière, mais en raison de divers inconvénients, le projet a été retardé. Pour le moment, ils n’ont pas confirmé de date de première sur Netflix, mais on sait qu’il arrivera dans ce 2022 et ils pourraient l’annoncer bientôt, car c’est l’un des titres à venir les plus intéressants.

