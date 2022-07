Première affiche officielle et date de sortie pour Oppenheimer, le nouveau film de Cillian Murphy et Robert Downey Jr

in

Oppenheimer, le film de Christopher Nolan qui réunit les acteurs les plus renommés d’Hollywood, a déjà une date de sortie et une première affiche. Voir!

©IMDBCillian Murphy et Matt Damon

Il y a quelques mois, le tournage de ce qui est considéré comme l’un des films les plus ambitieux de ces derniers temps a commencé : Oppenheimer. Ce film, réalisé par Christophe Nolan, racontera l’une des histoires les plus scandaleuses au monde : celle du créateur de la bombe atomique. Mais ce qui est frappant dans le long métrage, c’est qu’il ne capturera pas seulement une période chaotique aux États-Unis, mais qu’il comptera également de grandes stars.

Parmi eux se trouvent Cillian Murphy, qui agira en tant que protagoniste exclusif de Oppenheimermais sera également accompagné de personnalités telles que Robert Downey Jr, Matt Damon, Emilie Blunt, rami maleck Oui Florence Poug. Bien qu’ils ne soient pas les seuls, mais alex wolff, Dylan Arnold, Jack Quaid, Josh Hartnet et plus sont quelques-uns des noms qui ont également rejoint ce grand casting.

Mais concrètement, qu’en sera-t-il ? Oppenheimer? Aussi, le film suit Robert Oppenheimer, le physicien américain qui sera joué par Cillian Murphy. Le film se déroule dans les temps turbulents de la Seconde Guerre mondiale, lorsque Oppenheimer travaillait au laboratoire de Los Alamos et sur le projet Manhattan développant la bombe atomique. À son tour, il capturera également le traumatisme que le professionnel a acquis lors du lancement de sa création à Hiroshima et Nagasaki, marquant ainsi le reste de sa vie. Quelque chose que la production de Nolan montrera également est l’opposition d’Oppenheimer au développement de la bombe à hydrogène pendant la guerre froide. (Spoiler synopsis).

Sans aucun doute, c’est une intrigue passionnante et engageante qui n’a jamais été capturée de cette manière. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir car Oppenheimer ne sortira pas en salles avant le 21 juillet 2023. Autrement dit, il reste encore longtemps à voir cette évolution sur grand écran. En fait, pour le moment, même la bande-annonce officielle du film n’est pas sortie, même si elle sortira probablement la semaine prochaine dans le monde entier.

Cependant, en raison de l’empressement des fans à savoir, au moins un détail de Oppenheimer, Universal vient de sortir la première affiche du film. Via le compte Instagram officiel de ce film, ils ont publié cette image en avant-première. À côté se trouve sa date de sortie, mais ils n’ont pas donné plus de détails à ce sujet puisque dans la description, ils ont de nouveau mis en évidence le jour de sa sortie mondiale.

L’affiche, qui est considérée comme la première bande-annonce du film, montre Cillian Murphy décrit comme Oppenheimer et, autour de lui, feu comme si une bombe avait explosé. Aussi, l’affiche laisse un slogan surprenant qui a ravi les téléspectateurs : «Le monde a changé pour toujours» et, avec cela, ils se réfèrent à ce qui s’est passé après que la bombe atomique a fait un massacre à Hiroshima et Nagasaki.

