Premier véhicule électrique européen avec prolongateur. Opel fête les 10 ans de l’Ampera

Première voiture électrique d’une marque européenne dotée d’un prolongateur d’autonomie, l’Opel Ampera fête, cette année, 10 ans après sa présentation. Proposition révolutionnaire qui, en fait, finirait par être élue «Voiture de l’année» en Europe, en 2012…

A l’heure où Opel investit fortement dans le Véhicule Electrique (VE), notamment à travers le lancement, cette année, de neuf véhicules électrifiés, la marque Rüsselsheim célèbre également, en 2021, les 10 ans de la présentation de la première voiture électrique, née au sein d’une marque européenne, avec un prolongateur d’autonomie: l’Opel Ampera.

Lancée à la vente en 2011, la première Ampera a connu un début de vie vraiment prometteur, devenant la voiture électrique la plus vendue en Europe en 2012, avec 6631 unités échangées. Synonyme d’environ 21,0% du segment européen des véhicules électriques.

L’Opel Ampera d’origine

Également élue cette année-là «Voiture de l’année 2012» en Europe, la première génération de l’Ampera remporte le 13e Rallye de Monte Carlo pour voitures électriques et systèmes de propulsion alternatifs, emmené par le légendaire pilote de rallye français Bernard Darniche, accompagné de Joseph Lambert. Trois autres Ampera ont terminé la course dans le top dix.

Il est rappelé que la première Opel Ampera était équipée d’une batterie lithium-ion de 16 kWh, alimentée par un propulseur électrique de 111 kW / 150 ch. Solution électrique appelée Voltec qui permettait, avec des batteries complètement chargées, entre 40 à 80 km de mobilité 100% électrique, sans émission. Ou, plus de 500 km, en utilisant le prolongateur d’autonomie traduit en un moteur à essence de 1,4 litre et 86 ch de puissance.

Toujours selon les normes de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 de l’époque, l’Ampera consommait 1,2 l / 100 km et émettait 27 g / km de CO2, valeurs atteintes dans un cycle mixte NEDC.

Sur route, le système moteur garantissait à l’Ampera un couple instantané de 370 Nm, capable de permettre une accélération de zéro à 100 km / h en neuf secondes environ. En plus d’atteindre une vitesse de pointe de 161 km / h.

Le tableau de bord de la première Opel Ampera

L’Ampera a été livré aux clients avec un câble de charge de six mètres de long, logé dans le coffre à bagages, et en utilisant une prise 230 V 6A ou 10A, les propriétaires pouvaient charger complètement la batterie en environ neuf ou cinq heures, respectivement. Ainsi que la planification du temps de chargement.

Enfin et à côté de ces caractéristiques techniques et technologiques, l’Opel Ampera de première génération présentait un design aérodynamiquement efficace, combiné à des écrans polychromes haute définition avec fonctionnalité « toutch-screen » et un écran graphique configurable à la place de la console d’information. Tout cela, en plus de la fonctionnalité résultant des cinq portes, de l’habitabilité traduite en quatre places et d’une capacité de charge pouvant varier entre 310 et 1 005 litres.

