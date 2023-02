Premier trailer et date de sortie de Suzume, le nouvel anime de Makoto Shinkai

in

Animé

Sony Pictures et Crunchyroll viennent de publier la bande-annonce officielle de résumé. Jetez un coup d’œil et connaissez tous les détails!

© Sony Imagesrésumé

sortir de l’ombre de votre nom pas une tâche facile, mais makoto shinkaï Il y est parvenu avec sa nouvelle création. Il s’agit de suzume, un nouveau film d’animation qui a déjà battu des records au Japon et se prépare maintenant à atteindre l’Amérique latine. Cette bande est l’histoire de l’amélioration et de la croissance du protagoniste.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de résumé Remarques: « Le voyage de Suzume commence dans une ville tranquille de Kyushu (située dans le sud-ouest du Japon) lorsqu’elle rencontre un jeune homme qui lui dit : ‘Je cherche une porte.’ Ce que Suzume découvre, c’est une seule porte altérée qui se dresse au milieu des ruines comme si elle était protégée de toute catastrophe qui pourrait survenir. »commence.

Continuez ensuite : « Apparemment attiré par son pouvoir, Suzume attrape la barbiche. Les portes commencent à s’ouvrir les unes après les autres dans tout le Japon, déchaînant la destruction sur quiconque se trouvant à proximité. Suzume doit fermer ces portails pour éviter de nouvelles catastrophes. »

Date de sortie et premier trailer officiel de Suzume :

résumé Il sortira en salles le 13 avril 2023 dans les pays d’Amérique latine, tandis qu’en Espagne, il pourra être vu à partir du 14 du même mois.. Le long métrage est, de par son histoire, l’un des plus attendus par les fans d’anime. Eh bien, la plupart sont venus pour profiter votre nom.

A tel point que profiter à nouveau de son contenu est ce que tout le monde souhaite. C’est pourquoi on s’attend à ce que, pour son arrivée dans les salles d’Amérique latine et d’Espagne, il réponde aux mêmes attentes qu’il a dépassées au Japon, devenant l’un des films les plus regardés.

