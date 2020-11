Premier Tom et Jerry: l’affiche du film arrive, la bande-annonce tombe ce mardi

Tom et Jerry: La bande-annonce du film est prête à être présentée cette semaine. Les fans du duo animé chat et souris attendent depuis longtemps pour voir comment ils interagissent avec le monde extérieur et heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps. Le film est un hybride live-action / animation du réalisateur Tim Story et met en vedette Chloe Grace Moretz dans le rôle de Kayla et Michael Peña dans le rôle de Terrance. La nouvelle aventure sur grand écran de Tom et Jerry «ouvre un nouveau terrain pour les personnages emblématiques et les oblige à faire l’impensable … travailler ensemble pour sauver la situation».

Tom et Jerry ont été repérés dans une poursuite autour du monde et viennent de s’arrêter à Londres. Suivez-les pour voir où ils se rendent ensuite et regardez la nouvelle bande-annonce pour #TomAndJerryMovie demain! pic.twitter.com/GBSwreRp4K – chaleur et heatworld.com (@heatworld) 16 novembre 2020

Divers points de vente au Royaume-Uni ont annoncé que le Tom et Jerry la bande-annonce sortira demain, 17 novembre. Aucune heure n’a été mentionnée, mais nous devrions avoir les premières images du film d’ici demain matin à un moment donné, peut-être tôt si la bande-annonce est d’abord lancée au Royaume-Uni. Dans les annonces, nous pouvons voir Tom et Jerry pendant qu’ils traînent sur le Tower Bridge à Londres, en Angleterre. Au moment d’écrire ces lignes, le film devrait sortir en salles le 5 mars 2021. Tout cela pourrait changer à tout moment, mais pour l’instant, Warner Bros. semble confiant avec la date de sortie début 2021.

L’une des rivalités les plus aimées de l’histoire est ravivée lorsque Jerry emménage dans le meilleur hôtel de New York à la veille du « mariage du siècle », forçant le planificateur désespéré de l’événement à engager Tom pour se débarrasser de lui, dans le réalisateur Tim Story’s Tom et Jerry. La bataille du chat et de la souris qui s’ensuit menace de détruire sa carrière, le mariage et peut-être l’hôtel lui-même. Mais bientôt, un problème encore plus grand se pose: un membre du personnel diaboliquement ambitieux conspirant contre tous les trois.

Michael Peña a récemment parlé de son travail avec le réalisateur Tim Story sur le film. «Tim Story n’est qu’un haras», dit Peña. « Il y a des réalisateurs qui sont de bons réalisateurs indépendants ou de bons réalisateurs dramatiques, mais c’est un grand réalisateur de cinéma. Il est censé faire de grands films. Cela ne ressemblait pas à du travail quand nous étions sur le plateau avec ce gars. Il veut juste s’amuser , et le plaisir est ce que nous lui avons donné. » Au son des choses, Peña et l’équipe ont passé un bon moment à travailler sur le film. L’acteur a également fait l’éloge de sa co-star, Chloe Grace Moretz, déclarant: « [she] était tellement sur l’argent … Elle connaissait le scénario, et elle était juste géniale de faire des allers-retours avec. «

Le prochain Tom et Jerry Le film devrait présenter le duo à une toute nouvelle génération. En plus de Chloe Grace Moretz et Michael Peña, le film met également en vedette Rob Delaney, Colin Jost et Ken Jeong. Le film est réalisé par Tim Story à partir d’une histoire écrite par Kevin Costello, basée sur des personnages créés par William Hanna et Joseph Barbera Chris DeFaria est à bord en tant que producteur. le Tom et Jerry les nouvelles de la bande-annonce ont été rapportées pour la première fois par le Twitter de Heat et Heatworld Compte.

Sujets: Tom et Jerry