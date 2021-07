Premier teaser de la série animée Star Trek: Prodigy frappe SDCC à la maison

Lors de leur panel virtuel pour Star Trek : Prodige, Paramount a dévoilé le premier teaser de la prochaine série animée de Paramount+.

randonnée les fans ont un avant-goût de la prochaine aventure animée, Star Trek : Prodige, grâce à une bande-annonce diffusée lors de SDCC at Home. La bande-annonce nous donne un avant-goût de l’animation en action, des personnages nouveaux/de retour et de notre premier aperçu du nouveau navire :

Développée par les lauréats des Emmy Awards Kevin et Dan Hageman (« Trollhunters » et « Ninjago »), la série animée par CG STAR TREK: PRODIGY est la première série « Star Trek » destinée au jeune public et suivra une équipe hétéroclite de jeunes extraterrestres qui doivent découvrir comment travailler ensemble tout en naviguant dans une plus grande galaxie, à la recherche d’un avenir meilleur. Ces six jeunes parias ne savent rien du navire qu’ils ont réquisitionné – une première dans l’histoire de la franchise Star Trek – mais au cours de leurs aventures ensemble, ils découvriront chacun Starfleet et les idéaux qu’il représente.