Premier rendez-vous avec le barman Merlin Griffiths sur le point d’avoir une opération «robotique» alors qu’il combat le cancer

Premiers rendez-vous Le barman Merlin Griffiths a révélé qu’il était sur le point de subir une « chirurgie robotique » dans les semaines à venir alors qu’il continue de lutter contre le cancer de l’intestin.

Le père d’un enfant de 46 ans a reçu le diagnostic dévastateur l’année dernière, mais les médecins lui ont dit qu’il avait 75% de chances de vivre au-delà de cinq ans.

Il a déclaré en septembre qu’il devait suivre un traitement d’un an, ajoutant qu’il « ne laisserait pas cela prendre le dessus » sur lui.

Opération prévue. 3 semaines pour me ressaisir.

Chirurgie robotique, bienvenue dans le futur ! #NHS

Et dans une récente mise à jour, Merlin s’est rendu sur Twitter pour révéler qu’il était sur le point de subir une « chirurgie robotique », en maintenant son attitude calme et positive pour laquelle il est devenu connu dans l’émission de rencontres de Channel 4.

« Opération prévue. 3 semaines pour me ressaisir », a-t-il déclaré dans un tweet partagé hier, 24 mars. « Chirurgie robotique, bienvenue dans le futur ! »

La chirurgie robotique est un type de procédure qui est effectuée à l’aide de systèmes robotiques et permet aux médecins d’effectuer tous les types de chirurgies complexes avec plus de précision, de flexibilité et de contrôle que ce qui est possible avec les techniques conventionnelles.

Des dizaines de personnes se sont rendues dans la section des commentaires pour partager leur soutien et féliciter Merlin, avec une écriture : « J’espère que tout va très bien pour toi Merlin. Tu fais honneur à Premiers rendez-vous. Un gars formidable qui ne mérite rien d’autre que le meilleur résultat. »

Un autre a déclaré: « Bonne chance Merlin, tu es la 2ème personne la plus positive que j’ai vue et dont j’ai lu les tweets, la 1ère étant mon enfant de 11 ans qui a lutté contre le cancer ces 2 dernières années. Continue à être positif, garde le sourire car le NHS est génial. «

Un troisième a ajouté : « Bonne chance. J’ai subi une hémicolectomie droite via la robotique ! La récupération est tellement plus rapide ! J’espère que tout se passera comme prévu. »

Merlin étant le joyau absolu qu’il est a pris le temps de remercier les fans, faisant suite au message en écrivant : « Merci à tous ceux qui me souhaitent bonne chance. X… Que vos vies soient prospères et remplies d’empathie et de bonheur. »

Le barman emblématique a parlé de son diagnostic à l’automne de l’année dernière, décrivant comment il avait ressenti des douleurs à l’estomac en juin, mais avait d’abord pensé qu’elles étaient liées à une ancienne blessure qu’il avait subie dans un accident de voiture.

Mais en juillet, il s’est retrouvé avec des ballonnements et des nausées si graves qu’il est allé à A&E et, après une série de tests et un autre voyage à A&E en août, les médecins ont découvert la tumeur de stade 3.

Il a dit au Mirror à l’époque: « Je pensais, comme la plupart des gens doivent le faire lorsqu’ils reçoivent un diagnostic, ‘Oh putain, j’ai un cancer’.

« Je voulais aussi savoir, quelles sont mes chances de survie ? C’est terrifiant – bien sûr que je veux vivre.

« J’ai versé une larme en privé. Mais vous pouvez choisir de « faire » ou de « ne pas faire ». J’ai choisi de mener ma vie normalement, de m’en tenir aux faits et de continuer à mettre un pas en avant. de l’autre. »

Il a depuis obtenu un taux de survie de 75% et a poursuivi en disant qu’il avait « foi » dans la médecine moderne.

Griffiths a déclaré: « Mon oncologue a dit: » Vos perspectives sur cinq ans sont de 75% [chance of survival]mais nous visons à guérir ».