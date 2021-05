Premier regard sur Thor: l’amour et le tonnerre

Fuite de photos de l’ensemble pour Thor: l’amour et le tonnerre ont fait vibrer les fans de Marvel pour le prochain film, alors qu’un énorme nouvel Asgard a été dévoilé.

Il y a beaucoup de choses à être enthousiasmées dans l’univers cinématographique Marvel cette année, avec la sortie de plusieurs nouveaux films Marvel en 2021 et 2022 et – le nouveau campus Avengers à Disneyland en Californie ouvre en juin.

Nous avons vu Thor, Loki et Jane pour la dernière fois en 2017 Thor: Ragnarok, qui s’est terminé avec la destruction d’Asgard et Thor et Loki conduisant les Asgardiens à la sécurité à bord du Mad Titan.

Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent Thor: Amour et tonnerre.

Thor: Love and Thunder date de sortie

Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir en salles le 6 mai 2022. Les trois autres Thor les films sont disponibles à regarder sur Disney + si vous avez envie d’un récapitulatif avant le nouveau film.

Thor: Bande-annonce d’amour et de tonnerre

Le tournage du nouveau Thor: Love and Thunder étant toujours en cours, il n’y a pas encore de bande-annonce officielle. Nous vous tiendrons au courant dès qu’une chute.

Thor: l’amour et le tonnerre définissent des photos

Le courrier quotidien a publié les photos aériennes du nouvel Asgard situé en Australie, comme on le voit dans le tweet ci-dessous.

Et il est clair que The Mad Titan a sa place dans le New Asgard, qui a l’air très « terreux ».

Quelle est l’intrigue de Thor: Love and Thunder?



En parlant du nouveau Thor film, le réalisateur Taika Waititi a dit qu’il « fait Ragnarok semble être un film vraiment banal, très sûr « – pouvez-vous imaginer?

« Ce sont les meilleurs scripts que j’ai lus depuis des années », a déclaré Chris Hemsworth Bande DessinéeFilm l’année dernière. « C’est Taika à son plus extrême et à son meilleur. Si la version que j’ai lue est celle avec laquelle nous fonctionnons, ça va être assez fou. »

Natalie Portman reçoit le marteau de Thor lors d’un événement pour Thor: Love and Thunder (Crédit: IMDb)

Waititi a été inspiré par la série de bandes dessinées en ce qui concerne les pouvoirs de Jane. Dans Ragnarok, Jane se transforma en Thor et brandit son marteau. Mais chaque fois que Jane s’est transformée en Thor, la chimiothérapie pour son traitement contre le cancer a été inversée.

Natalie Portman a confirmé que Jane reviendrait à Thor: l’amour et le tonnerre avec les pouvoirs de Thor et certains des siens. Nous ne savons pas quels pouvoirs elle encapsulera, mais dans la série de bandes dessinées, les pouvoirs de Jane incluent la création d’illusions sur elle-même et la téléportation.

Thor: Casting de l’amour et du tonnerre

Chris Hemsworth (Thor), Natalie Portman (Jane) reprendront leurs rôles dans Thor: Amour et tonnerre. À leurs côtés, Tessa Thompson reviendra dans le rôle de Valkyrie, King of New Asgard et Matt Damon est répertorié comme jouant « Actor Loki ».

Christian Bale reviendra en tant que méchant, Gorr the God Butcher, après être apparu pour la première fois dans Thor: Dieu du tonnerre.

Russell Crowe est également un acteur confirmé pour ce dernier épisode de Thor. Il a dit Date limite son casting en tant que Zeuss est « l’une des nombreuses surprises à sortir du film ».

Le casting de Love and Thunder a atterri en Australie en janvier (Crédit: Twittter / TaikaWaititi)

« La totalité de la Gardiens du Galaxy (moins Gamora d’après ce que nous savons) sont également dans le film. Il est probable qu’ils n’auront pas une grande part dans le film (car ce n’est pas un GOTG film) vu que les acteurs n’étaient à Sydney que pendant 2 SEMAINES pour le tournage du film. «

Valkyrie est dans Thor: Love and Thunder (Crédit: Twitter / loveandthundernews)

D’autres personnages notables incluent Chris Pratt dans le rôle de Peter Quill / Star Lord et le réalisateur Waititi est la voix de Korg.

Lady Sif sera-t-elle dans Thor Love and Thunder?

Jamie Alexander, qui joue l’intérêt amoureux de Thor, Lady Sif, fera une apparition dans Thor: l’amour et le tonnerre et elle a été vue sur le plateau de Sydney en mars pendant deux mois de tournage.

Lady Sif est-elle dans Thor: Love and Thunder? (Crédit: Twitter / loveandthundernews)

Y aura-t-il un Thor 5?

Thor: Nouvelles d’amour et de tonnerre.