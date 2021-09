Premier regard sur Pedro Pascal et Bella Ramsey dans la série The Last of Us !

HBO

Les fans attendent avec impatience la série HBO qui adaptera le jeu vidéo Naughty Dog.

Le dernier d’entre nous est l’un des projets de HBO le plus attendu par le public. Parce que? C’est une adaptation du jeu vidéo à succès Naughty Dog qui a surpris ses joueurs avec une histoire de survie où Joël et ellie ils survivent à une pandémie aux États-Unis qui provoque la mutation des humains en cannibales. Ils doivent tout faire pour échapper à ces créatures.

Le tournage de ce programme a été maintenu hermétique à tout moment avec peu d’informations à son sujet. Le fandom est resté impatient, voulant connaître les détails du projet qui portera l’histoire du jeu populaire sur les écrans de télévision. Sera-t-il fidèle au matériau d’origine ? Les adeptes dans différentes parties du monde se sont demandés.

Premier aperçu de la série The Last of Us !

C’est maintenant au tour des informations de commencer à arriver sur cette série qui semble avoir un succès garanti auprès de tant de fans du jeu vidéo en attente de sa première, à la fois Neil Druckmann et elle-même. HBO ont partagé le premier aperçu du projet. C’est une image qui montre les protagonistes, Pedro Pascal et Bella Ramsey, Quoi Joël et ellie, en regardant un avion s’écraser à l’horizon.

« Quand je les ai vus pour la première fois sur le plateau en costume complet, je me suis dit ‘S *** ! C’est Joel et Ellie !! « L’adaptation HBO de The Last of Us de @Naughty_Dog est en cours ! J’ai hâte de vous en montrer plus !!! Happy #TLoUDay », posté sur son compte Twitter Neil Druckman, responsable de la série.

Les personnages de l’image partagée ont le look caractéristique du jeu vidéo avec les sacs à dos classiques où ils gardent toutes les ressources possibles pour survivre à cette catastrophe. Malheureusement, de nombreux fans ont voulu voir un peu plus le projet, la photo de Joël et ellie Il les montre en train de regarder dans un accident d’avion et il n’y a aucun moyen de les voir de face. Patience!

