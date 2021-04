Premier regard sur l’action en direct des « Powerpuff Girls »

Filorga NCEF-Reverse Soin Regard Anti-Âge 15ml

Filorga NCEF Reverse Eyes est une crème pour le contour des yeux qui permet d'agir sur tous les signes de l'âge et de fatigue : rides et ridules, fermeté, éclat, poches et cernes. Formulée au NCEF complexe (New Cellullar Encapsulated Factors) pour une action pro-jeunesse renforcée et une action défatiguante