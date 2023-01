Premier regard sur la jeune femme Danbury de « Queen Charlotte : A Bridgerton Story »

Le prochain Bridgerton La série dérivée sera une série limitée et une préquelle et voyagera dans le temps et montrera aux fans comment la reine Charlotte est devenue un personnage si emblématique. Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton racontera l’histoire de la montée au pouvoir de la reine Charlotte, son grand amour pour le roi George III, son mariage et comment elle a déclenché le changement social. Le premier regard de Netflix peut être trouvé ci-dessous.





La jeune dame Agatha Danbury sera jouée par Arsema Thomas et la jeune reine Charlotte par India Amarteifio (Line of Duty). Le casting comprend Golda Rosheuvel (Reine Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury) et Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Le reste de la distribution est composée de Michelle Fairley (Princesse Augusta), Corey Mylchreest (Young King George), Sam Clemmett (Young Brimsley), Freddie Dennis (Reynolds), Richard Cunningham (Lord Bute), Tunji Kasim (Adolphus), Rob Maloney ( Royal Doctor), Cyril Nri (Lord Danbury) et Hugh Sachs (Brimsley).

FILM VIDÉO DU JOUR

« De nombreux téléspectateurs n’avaient jamais connu l’histoire de la reine Charlotte avant que Bridgerton ne la fasse découvrir au monde, et je suis ravi que cette nouvelle série élargisse encore son histoire et le monde de Bridgerton. » Bela Bajaria, responsable de la télévision mondiale chez Netflix, a dit. Shonda Rhimes sera l’auteur principal de la série limitée.

Reine Charlotte : une histoire de Bridgerton sera lancé dans le courant de 2023.





Bridgerton Saison 3 et rumeurs

Netflix

Bridgerton a été renouvelée pour les saisons 3 et 4 en avril 2021, suite à ses records d’audience. La deuxième saison de Bridgerton, l’une des séries Netflix les plus regardées, est sortie en mars dernier. Désormais, les yeux des fans sont tournés vers la troisième saison de la série et la haute société londonienne du XIXe siècle. Bridgerton la saison 3 se concentrera sur la romance entre Penelope (Lady Whistledown) et Colin Bridgerton (Luke Newton).

Netflix a publié cette nouvelle dans une lettre de Lady Whistledown elle-même :

»Chers membres, il semble que nous ayons une annonce spéciale. Bridgerton reviendra pour les troisième et quatrième saisons. Cet écrivain devra acheter plus d’encres… »

Il a été affirmé que le tournage de la saison 3 de Bridgerton avait été retardé parce que Shonda Rhimes n’était pas « satisfaite » de la direction de l’histoire au milieu d’une intrigue sexuelle « très sombre ». Une source a déclaré dimanche au Mail: « Le tournage a été retardé car le scénariste n’était pas satisfait de la direction. » Cependant, ces rapports ont été contestés.

Il n’y a aucune confirmation sur la date de sortie de Bridgerton saison 3.