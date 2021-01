Premier regard sur Kristen Stewart dans le biopic de la princesse Diana appelé Spencer

Un autre a déclaré: « Fondamentalement indifférent aux films non fantastiques, mais ils ont longtemps été fermement convaincus que Kristen Stewart est probablement l’actrice la plus sous-estimée. »

Un troisième a ajouté: « Cela m’a vraiment pris une seconde, pour voir que c’était Kristen Stewart sur la photo et non Diana. »

Réalisé par Pablo Larrain ( Jackie ) et aurait été rédigé par Peaky Blinders créateur Steven Knight, il se déroulera à Sandringham et montrera Diana alors qu’elle se rend compte que son mariage est sur les rochers.

Les producteurs n’ont pas confirmé qui jouera le prince Charles et leurs deux enfants – le prince William et le prince Harry. Cependant, Timothy Spall, Sally Hawkins et Sean Harris ont tous été choisis dans des rôles non spécifiés.