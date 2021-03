Premier regard sur Kong and Me Book Teases and Adorable Adventure

Legendary Comics a offert un premier aperçu de leur tout premier livre pour enfants, Kong et moi, prêt à être lancé aux côtés de Godzilla contre Kong.

Kong se trouve au centre d’un livre pour enfants charmant et passionnant, Kong and Me, de l’auteur à succès du New York Times, Kiki Thorpe (série de livres de début de chapitre The Never Girl) avec des illustrations de Nidhi Chanani (Pashmina; ), de Legendary Comics. Les jeunes fans pourront suivre alors que le puissant Titan et son nouveau copain passent une journée de plaisir et d’aventure à explorer les nombreuses merveilles de Skull Island – prouvant que les amitiés sont de plusieurs tailles et peu importe à quel point nous sommes différents, personne ne l’est aussi grand ou petit pour trouver un véritable ami.