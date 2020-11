Premier regard sur King’s Bounty II, interview et gameplay

Nous jetons un premier regard sur King’s Bounty II, le nouveau titre développé par 1C Entertainment qui mêle RPG et stratégie tactique.

Cela fait 30 ans que le premier King’s Bounty est sorti, un jeu vidéo combinant exploration en temps réel et batailles stratégiques. Bien sûr, entre cette année et là où nous en sommes, différentes tranches de la franchise sont apparues, qui revient maintenant avec une suite directe à ce premier jeu. Et même s’il faut attendre mars 2021, on a déjà pu premier regard sur King’s Bounty II. Voulez-vous savoir tout ce qu’il a donné de lui-même? Eh bien, nous allons tout vous dire.

Un ex-gentleman, une prison et des chiens incroyablement puissants

Eh bien, lors de cet événement, nous avons pu voir une première version du titre. Les voix étaient en russe, mais assurez-vous qu’elles seront en anglais, ce qui a été mentionné à plusieurs reprises. Que pourrions-nous voir dans cette démo? Avant de passer à cela, vous devez prendre en compte plusieurs choses. King’s Bounty II met en vedette trois protagonistes différents, à la fois en classe et dans l’histoire. Cela a un impact sur votre façon de jouer, ainsi que sur les sorts, talents et attributs des personnages principaux. Sachant cela, nous avons eu la chance de voir les premiers pas d’Alvar, un ancien chevalier du royaume.

Nous avons commencé la présentation avec cet homme dans les landes enneigées, après qu’ils nous aient dit qu’il avait été libéré de prison. Qui sait ce qu’il a fait pour faire chier le personnel. Cependant, ce n’est pas la chose importante ici, puisque nous regardions les environnements 3D, qui pouvaient être explorés à volonté. L’une des choses intéressantes est que la carte a l’air grande, car le jeu dispose également de mécanismes de voyage rapides. Bien sûr, nous avons notre propre cheval pour nous déplacer rapidement.

Au cours du voyage, nous avons pu trouver différents endroits, qui abritaient des énigmes et des secrets à découvrir. De plus, au cours de la démonstration, un nombre intéressant de missions secondaires a pu être vu, ce sur quoi on ne s’est pas concentré car elles pouvaient être d’une durée considérable. Un autre des éléments importants de King’s Bounty II est la capacité de décider dans les dialogues et les situations, ce qui vous permet de terminer des missions ou des événements d’une manière totalement différente. Par exemple, certains golems bloquent le chemin, et vous pouvez choisir entre les combattre ou rechercher leur maître. Bien entendu, cela dépendra aussi des attributs du personnage pour réussir les différentes élections que nous sélectionnerons.

Nous allons vous en dire un peu plus sur les mécanismes d’amélioration des personnages avant de nous lancer dans le combat. En tant que bon RPG, nous pouvons acheter et obtenir différents équipements pour le personnage, ce qui accordera des améliorations au combat ou à la magie. Et ces objets modifient la conception du personnage, c’est-à-dire que si nous lui donnons un casque barbare, le jeu montrera le personnage avec. Hé, c’est un détail que l’on ne retrouve pas dans tous les titres.

Nous avons pu apprécier quelque peu le système de talent, ce qui ajoute plus de chicha à l’approche de personnalisation des personnages. Nous pouvons sélectionner différents talents en fonction de notre façon de jouer. Par exemple, si nous aimons davantage la force brute, il existe différentes compétences et branches pour cela. Cependant, si nous sommes plus perfides et aimons toucher les boules de l’adversaire, il y a l’option de divers talents qui ajoutent des pénalités à l’ennemi.

Vérifiez le magicien

Et maintenant, nous passons au système de combat King’s Bounty II, qui s’inspire de la stratégie tactique. De cette façon, le personnage principal a une armée composée de différentes troupes, qui sont très diverses. Dans la démonstration, nous avons pu apprécier la puissance des chiens de guerre, capables d’éliminer les golems, les archers, les sorciers et les soldats. Quand je jouerai ce titre, je ferai bien sûr toute mon armée de chiens. Une note, ils ont confirmé que nous pouvons avoir des dragons. Flipper.

Au moment où nous entrons en contact avec l’ennemi, un écran initial de la bataille apparaîtra, indiquant la puissance du rival par rapport au nôtre, en plus de la possibilité de fuir la bataille. Les capacités du personnage, ainsi que les sorts et attributs apparaîtront également, pour faire un premier résumé de ce qui nous attend. Si nous acceptons de combattre, nous verrons comment le scénario est divisé en hexagones, et nous pouvons changer la position de notre armée.

De là, nous entrons dans le combat stratégique tactique le plus classique, déplaçant les différentes troupes et effectuant des actions telles que la guérison, l’attaque ou la défense. Il faut mentionner que la vision est importante, car par exemple on ne pourra pas attaquer un personnage à distance s’il y a des éléments qui bloquent le tir. C’est logique, mais il est bon de le souligner. Après la bataille, les troupes qui y ont participé acquièrent de l’expérience, en plus du personnage principal bien sûr.

Enfin, nous avons parlé de sorts. Celles-ci sont divisées en différentes écoles, spécialisées dans un style spécifique, allant de la simple destruction avec des dommages directs à l’usure avec des malédictions, en passant bien sûr par les bénédictions et les guérisons alliées. Un ajout important lors de la mise en œuvre de la stratégie de combat.

Et enfin, une série de questions et réponses

Après avoir vérifié d’autres endroits, comme le palais royal et la zone des sorciers, nous avons eu un bref moment pour poser quelques questions. Les voici.

Vos décisions et votre façon de jouer peuvent-elles affecter l’histoire? Oui, ils affectent l’histoire. Y a-t-il différentes classes pour le personnage principal? Il existe trois classes, une pour chaque personnage principal. Et au combat, vous pouvez choisir différents bataillons, chacun avec ses classes. Selon la classe du protagoniste, les bataillons obtiennent des améliorations. L’univers était plus coloré et magique dans Armored Princess ou Crossworlds. King’s Bounty II est-il aussi sombre que nous l’avons vu aujourd’hui? C’est un jeu différent, et nous voulions le rendre un peu plus sombre que les précédents. Différentes sagas comme The Elder Scrolls ou Dragon Age ont évolué, changeant leur apparence, et nous voulions faire de même. Bien sûr, ce n’est pas parce qu’il a une ambiance plus sombre qu’il n’y a pas d’humour, il y a beaucoup de blagues. Existe-t-il un système de karma? Non, il n’y en a pas. Ce n’est pas comme s’il y avait un bon et un mauvais côté, mais nous voulions le rendre gris. Est-il prévu d’ajouter une caméra de vue aérienne pendant l’exploration? Non, nous n’avons pas l’intention de l’ajouter. Existe-t-il un moyen de détruire les obstacles du terrain du combat? Pour le moment, il n’y a aucun moyen, peut-être dans le futur mais pas maintenant. Les missions secondaires vont-elles être longues? Auront-ils des rebondissements de scénario? Oui, certaines missions peuvent durer entre deux et trois heures, par exemple. De plus, selon les décisions, ils peuvent se terminer d’une manière ou d’une autre. J’ai vu que la réinitialisation des talents était gratuite. Sera-ce toujours comme ça? Non, pas pour le moment, c’était juste pour le jeu télévisé. Peut-être que dans le futur nous changerons d’avis, mais pour l’instant ce sera comme ça.

Et en gros, c’est tout ce que nous pouvons vous dire sur notre premier aperçu de King’s Bounty II pour le moment. La vérité est que, du moins pour moi, je suis parti avec l’envie de voir et d’en savoir plus sur ce titre. J’ai déjà mes yeux sur lui pour l’année prochaine.