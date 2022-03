Joaquin Phoenix entre dans l’histoire en tant qu’homme avec un complexe napoléonien. Via People, l’acteur de 47 ans a été vu sur le plateau londonien du nouveau film de Ridley Scott Musette le mardi 8 mars, en costume d’empereur français Napoléon Bonaparte. C’est la deuxième fois que Scott et Phoenix s’associent pour une extravagance sur grand écran, le lauréat d’un Oscar a travaillé avec le Extraterrestre réalisateur sur le film de 2000 Gladiateur.





Musette venait à l’origine des studios du 20e siècle, où Scott Free avait son accord et est écrit par Tout l’argent du monde scénariste David Scarpa et produit par Scott et Kevin Walsh. Mais en 2021, lorsque l’accord de Scott a pris fin avec 20th Century, le projet est devenu disponible pour d’autres grands studios et Apple Studios a mis aux enchères le film historique. Lorsque le film a été annoncé en 2020, le projet a été décrit comme se concentrant sur les batailles historiques, les ambitions et la stratégie de Napoléon qui ont fait de lui un chef militaire historique. Le titre Musette vient du dicton « Il y a un état-major caché dans le sac de chaque soldat ».

Napoléon est arrivé au pouvoir pendant les guerres révolutionnaires de France et est devenu empereur en 1804. C'était un chef impitoyable et violent qui a laissé sa marque sur le monde en pillant des biens et des artefacts qui ne lui appartenaient pas (beaucoup de ces artefacts sont maintenant conservés dans des musées à travers le monde et sont des sources constantes d'inspiration pour des films traitant de l'oppression comme Panthère noire et Indiana Jones, qui examinent l'impact de ces pratiques sur les communautés pour les décennies à venir). En 1814, Bonaparte est exilé à l'île d'Elbe, mais dans un mouvement de Zim Envahisseur Zim serait fier, il a en quelque sorte cessé d'être exilé. Il régna de nouveau en tant qu'empereur jusqu'à sa défaite à Waterloo en 1815, date à laquelle il fut ensuite réexilé à Sainte-Hélène, où il mourut en 1821 à l'âge de 51 ans.





Kitbag pour explorer la relation de Bonaparte avec Joséphine





« Napoléon est un homme qui m'a toujours fasciné », a déclaré Scott à Deadline. En janvier 2021, Apple Studios a annoncé son engagement à financer le projet et le tournage a commencé au début de 2022. « Aucun acteur ne pourrait jamais incarner Napoléon comme Joaquin », a déclaré Scott (les fans qui veulent en savoir plus sur les frères Phoenix devraient consulter Fantagraphics ' Jamais je Je t'ai promis une roseraie par Mannie Murphy). « Il a créé l'un des empereurs les plus complexes de l'histoire du cinéma en Gladiateur, et nous en créerons un autre avec son Napoléon. C'est un scénario brillant écrit par David Scarpa, et aujourd'hui, il n'y a pas de meilleur partenaire qu'Apple pour raconter une histoire comme celle-ci à un public mondial.

Au lieu de la prise habituelle, Musette regardera le leader à travers le prisme de sa relation addictive et volatile avec sa femme et un véritable amour Joséphine, interprétée par Vanessa Kirby, qui a remplacé Jodie Comer dans le rôle. À propos de la relation de Napoléon avec sa femme, Scott a déclaré: « Il est sorti de nulle part pour tout gouverner – mais pendant tout ce temps, il menait une guerre romantique avec sa femme adultère Joséphine. Il a conquis le monde pour essayer de gagner son amour, et quand il ne pouvait pas, il l'a conquis pour la détruire, et s'est détruit dans le processus. »









