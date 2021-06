Premier regard sur Henry Cavill en tant que Geralt de Rivia dans The Witcher 2 !

Petit à petit, mais avancez ! La deuxième saison de The Witcher sur Netflix est souhaitable, même si la plateforme propose petit à petit de petits aperçus. Après la première du teaser de Ciri à Geeked Week, ce vendredi est venu la première vue tant attendue d’Henry Cavill dans son rôle de Geralt de Rivia. Regardez les photos !

De nouveaux épisodes sont prévus pour le quatrième trimestre 2021. C’est-à-dire que ce sera entre octobre et décembre sans date exacte encore confirmée. Le tournage s’est terminé en avril après 158 jours d’activité au milieu de l’un des pires moments de la pandémie au Royaume-Uni. Plus de deux mois après les enregistrements, les fans attendent des nouvelles et elles apparaissent, même si ce n’est qu’au compte-gouttes.







« Qu’est-ce que le destin réserve à Geralt de Rivia dans Witcher Saison 2 ? Voici un indice », étaient les mots que le géant du streaming a choisi pour présenter les images spectaculaires. Cavill a également posté la vidéo et a obtenu en quelques minutes une réponse impressionnante : elle compte déjà 1,6 million de vues.

La bande-annonce complète arrivera-t-elle le 9 juillet?

Bien que le message de ce vendredi soit bien plus que ce qui a été montré jusqu’à présent, les attentes devraient enfin avoir l’aperçu final le 9 juillet. Pourquoi à cette date ? Netflix fera équipe avec CD Projet RED STUDIO pour un événement virtuel qui comprendra des publicités pour la série et le jeu vidéo.

Que sait-on de la préquelle de The Witcher ?

La franchise Witcher ne restera pas là où elle est car elle travaille déjà sur un prequel animé appelé Le sorceleur : le cauchemar du loup. C’est un film qui suivra l’histoire de Vesemir, le sorcier qui entraîne Geralt de Rivia dans la série. Le film est en cours de production, mais n’a pas encore de date de sortie confirmée.