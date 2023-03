Premier regard sur Harrison Ford dans le rôle de « Thunderbolt » Ross dans Captain America : New World Order

Icône hollywoodienne Harrison Ford rejoint l’univers cinématographique Marvel en tant que Thaddeus « Thunderbolt » Ross dans la suite à venir Captain America : nouvel ordre mondialet nous avons maintenant notre premier regard sur le Indiana Jones acteur avec l’aimable autorisation de plusieurs images de tournage. Capturées par Just Jared (et partagées sur les réseaux sociaux), ces images du tournage du Capitaine Amérique La suite révèle Ford dans le rôle de Thunderbolt Ross, qui est maintenant devenu président des États-Unis. Et, malheureusement, il ne porte pas la moustache brevetée de Thunderbolt. Découvrez les images ci-dessous.





Non seulement ces images fournissent notre premier aperçu des débuts du MCU de Ford, mais elles révèlent également le retour de L’incroyable Hulk star Tim Blake Nelson dans le rôle du scientifique Samuel Sterns. Le personnage devrait se transformer en supervillain connu sous le nom de The Leader in Captain America : nouvel ordre mondialet tandis que l’acteur ressemble beaucoup à ce qu’il fait toujours sur les images, les yeux d’aigle parmi nous auront remarqué qu’il arborait des mains vertes.

Réalisé par Julius Onah et écrit par Malcolm Spellman et Dalan Musson, les détails de l’intrigue pour Captain America : nouvel ordre mondial restent largement méconnus, mais on s’attend à ce que la suite de Marvel reprenne suite aux événements de la série Disney+ Le faucon et le soldat de l’hiverexplorant comment assumer le rôle de Captain America a affecté Sam Wilson d’Anthony Mackie.

Quant à Ford, il ne sait pas vraiment pourquoi il a décidé de rejoindre le MCU en premier lieu. « Je ne sais pas. Je ne peux pas m’expliquer, je travaille juste ici », a déclaré l’acteur en février. « J’ai pensé: » Tout le monde semble passer un bon moment. Je regarde tous ces acteurs formidables passer un bon moment [in Marvel movies]. J’aime faire quelque chose de différent de ce que j’ai jamais fait et plaire aux gens avec. Alors je vais essayer un morceau de ça.





Captain America: New World Order ramènera également Liv Tyler dans le rôle de Betty Ross

Curieusement, Captain America : nouvel ordre mondial devient rapidement une réunion de L’incroyable Hulk. Sorti en 2008, et l’une des premières sorties dans le MCU, le Capitaine Amérique La suite est prête à ramener Liv Tyler dans le rôle de Betty Ross aux côtés de Tim Blake Nelson dans le rôle de Samuel Sterns alias The Leader, et Harrison Ford dans le rôle de Thunderbolt Ross, qui reprend le rôle du regretté grand William Hurt.

Comment exactement la famille Ross et Sterns s’intégreront dans la procédure inconnue, mais d’autres images fixes ont montré Betty assistant à des funérailles aux côtés d’Anthony Mackie Captain America.

Après avoir fait ses débuts en Captain America : nouvel ordre mondialFord doit également apparaître dans le film d’équipe, Coups de foudrequi suivra un groupe de héros et d’anti-héros, dont Bucky Barnes (Sebastian Stan), Ghost (Hannah John-Kamen), l’agent américain (Wyatt Russell), Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus), Yelena Belova (Florence Pugh ), Red Guardian (David Harbour) et Taskmaster (Olga Kurylenko).

Captain America : nouvel ordre mondial devrait sortir aux États-Unis le 3 mai 2024, dans le cadre de la phase cinq du MCU. Coups de foudre en attendant devrait également commencer cette année avant d’être publié le 26 juillet 2024.