Premier regard sur Evan Peters en tant que tueur de cannibales dans Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Netflix a publié le premier regard sur Evan Peters en tant que tueur en série sadique Jeffrey Dahmer dans la prochaine série limitée DAHMER, également intitulé Monstre : Le Jeffrey Dahmer Histoire.

Le teaser du projet principal de 10 épisodes de Ryan Murphy n’est guère plus qu’un lent zoom sur l’œil de Peters, recouvert d’une monstrueuse lentille de contact injectée de sang, mais le mal de Dahmer est néanmoins palpable.

Regardez le teaser effrayant ci-dessous:

Aux côtés de Peters, collaborateur de longue date de Murphy, Richard Jenkins (La forme de l’eau) et Penelope Ann Miller incarneront les parents de Jeffrey, Lionel et Joyce Dahmer ; le casting comprend également Niecy Nash en tant que voisin inquiet de Dahmer et Shaun Brown en tant que dernière et unique victime de Dahmer à s’échapper et à alerter les autorités.

Trois réalisateurs connus ont signé pour DAHMERdont Carl Franklin (Château de cartes), Paris Barclay (NYPD bleu) et Janet Mock (Pose, Hollywood). Les réalisateurs seront également producteurs exécutifs aux côtés de Murphy et Ian Brennan, qui a déjà travaillé avec Murphy sur des projets tels que Joie, Ratched, et Scream Queens.

DAHMER adopter une approche plus psychologique que les représentations précédentes

Jeffrey Dahmer, également surnommé le « Monstre de Milwaukee » pendant son règne de terreur, a assassiné et démembré 17 hommes et garçons de 1978 à 1991, nombre de ces victimes étant des personnes de couleur et/ou des mineurs.

Alors que le tristement célèbre tueur en série s’est fait raconter plusieurs fois son histoire à l’écran, DAHMER devrait adopter une approche plus psychologique que gore. Bien que la série dramatisée s’étende des années 1960 aux années 1990, à travers les crimes macabres de Dahmer qui comprenaient souvent la nécrophilie et le cannabilisme, l’objectif principal est de savoir comment ces meurtres ont pu se produire sur plusieurs années.

Lisez le slogan complet de la série, qui n'a pas encore de date de sortie, ci-dessous :