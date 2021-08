Premier regard sur Courteney Cox dans la série de comédies d’horreur Starz Shining Vale

Étoile des amis Courteney Cox prévoit un retour avec une nouvelle série de comédie d’horreur Val brillant. Elle devrait être la tête d’affiche de la prochaine série Starz aux côtés de Greg Kinnear et Mira Sorvino. Créé par Jeff Astrof et Sharon Horgan (Catastrophe), Val brillant a été décrit comme un « genre-bender » qui vise à mélanger l’horreur et la comédie pour offrir une expérience jamais vue auparavant. Lors de leur présentation virtuelle lors de la tournée de presse estivale du TCA, Starz a révélé le premier aperçu de Val brillant. Vous pouvez consulter les images ci-dessous.

La ville confortable, calme et tout à fait normale de #ShiningVale hâte de vous accueillir ! La série sera diffusée début 2022 le @STARZ. pic.twitter.com/PFHtBntZRL – ShiningVale (@ShiningVale) 19 août 2021

Les créateurs ont pour objectif de créer un spectacle unique et original qui fera autant rire que faire peur. « Sharon et moi avons décidé de créer un nouveau genre de quelque chose de très, très effrayant et vraiment, vraiment drôle », a déclaré Astrof. Alors que Horgan a fait remarquer: « Nous ne voulions pas que l’horreur fasse rire. Quand l’horreur commence, nous voulions que ce soit vraiment effrayant. C’est une chose vraiment odieuse de dire que nous avons créé un nouveau genre, mais en fait nous l’avons fait, et nous y sommes parvenus. » Il semble que le duo soit très satisfait de ce qu’ils ont accompli et pense avoir créé un genre entièrement nouveau. En fait, tous les membres de la distribution ont fait l’éloge de la vision des créateurs, la qualifiant d' »écrite intelligemment » et de « rire à haute voix ». Espérons que le public finira par apprécier le spectacle lors de sa première l’année prochaine.

Quant à Cox, voici ce qu’elle dit sur ce qui l’a attirée dans cette émission. « J’aime avoir peur et rire, et c’est juste une combinaison unique de ces deux choses, un genre que je n’ai jamais vu auparavant. Il traite de problèmes familiaux, d’infidélité, de problèmes de santé mentale. C’était juste riche et drôle et génial. » Cox lui a également montré le pilote Amis les co-stars Jennifer Aniston et Lisa Kudrow, qui, selon Cox, « avaient tellement peur qu’elles ne pouvaient pas regarder ».

Starz a également publié un synopsis détaillé de l’intrigue pour Val brillant.

Val brillant est une comédie d’horreur sur une famille dysfonctionnelle qui déménage de la ville à une petite ville dans une maison dans laquelle de terribles atrocités ont eu lieu. Mais personne ne semble le remarquer, à l’exception de Pat, qui est convaincue qu’elle est soit déprimée, soit possédée – il s’avère que les symptômes sont exactement les mêmes. Patricia « Pat » Phelps (Courteney Cox) est une ancienne « enfant sauvage » qui est devenue célèbre en écrivant un roman torride, imbibé de drogue et d’alcool sur l’autonomisation des femmes (alias lady porn). Avance rapide 17 ans plus tard, Pat est propre et sobre mais totalement insatisfait. Elle n’a toujours pas écrit son deuxième roman, elle ne se souvient pas de la dernière fois qu’elle a eu des relations sexuelles avec son mari (Greg Kinnear), et ses adolescents sont à ce stade où ils veulent ta mort. Elle était une épouse fidèle jusqu’à sa seule erreur : elle a eu une liaison torride avec le jeune homme à tout faire chaud qui est venu réparer l’évier pendant que Terry était au travail. Dans un ultime effort pour sauver leur mariage, elle et Terry encaissent toutes leurs économies et déplacent la famille de la « fou » de la ville vers une grande et vieille maison de banlieue qui a son propre passé. Tout le monde a ses démons, mais pour Pat Phelps, ils peuvent être réels.

Sharon Horgan, qui est peut-être mieux connue pour avoir co-créé et joué dans Catastrophe avec Rob Delaney, a fait équipe avec le producteur de télévision de longue date Jeff Astrof pour faire Val brillant. La série est en développement depuis 2018, et ce n’est que cette année qu’un pilote a été commandé par Starz. Dearbhala Walsh (Les Tudors) a signé pour diriger le pilote en février 2021 et par la suite, en avril, Starz a commandé huit épisodes d’une demi-heure pour la série, le tournage commençant finalement en juillet. Val brillant met également en vedette Sherilyn Fenn, Gus Birney, Dylan Gage, Merrin Dungey et Judith Light.

Val brillant marque le tour de Courteney Cox dans un rôle de premier plan après plusieurs années. Elle a récemment remporté sa première nomination aux Emmy Awards, même après avoir été dans le monde du spectacle pendant plus de deux décennies. Le succès de Amis : La Réunion a donné à Cox une reconnaissance bien méritée, et elle essaie d’en tirer le meilleur parti. Cox reprend également son rôle de journaliste Gale Weathers dans Crier, le cinquième film de la franchise de méta-horreur emblématique de Wes Craven. Crier sortira le 14 janvier 2022. Val brillant n’a pas de date de sortie pour le moment mais fera également ses débuts en 2022.