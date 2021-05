Premier regard de The Rock en tant que Black Adam!

Eastpak The One Shoulder Bag-Black

Eastpak The One, stockez les produits de première nécessité dans les poches sécurisées à fermeture éclair Le One d'Eastpak est un petit sac à bandoulière pratique et possède plusieurs poches à fermeture éclair à l'intérieur et à l'extérieur, de sorte que les objets essentiels tels que les lunettes de soleil ou l'argent, le passeport et les documents de voyage sont rangés en toute sécurité. Les détails en cuir lui confèrent un aspect solide et robuste. Transportez le sac confortablement en bandoulière ou sur l'épaule grâce à la bandoulière réglable. Â