Premier Pékin ! Wasabi le Pékinois remporte l’exposition canine de Westminster

Les Mystères de Pékin

Age Minimum : 8 ans Description du produit: Le jeu du détective chinois: pars mener ton enquête et résous les énigmes qui te mèneront au coupable. Qui a glissé un lézard dans le thé de Lady Shar-Ming? Qui est l’odieux vilain qui tire les nattes des habitants de Pékin? Est-ce le suspect Ping Pong? Le mystérieux Haïe Olie? Rends visite aux témoins et collecte les indices. De nombreux messages secrets à découvrir grâce aux décodeurs joints. Qui sera le premier à découvrir le coupable? Contenu du jeu : 1 livret de 50 énigmes, 1 bloc de feuilles d'enquête, 4 grilles de suspects, 3 décodeurs, 1 carte écran pour désigner le coupable, 108 cartes, 6 pions détective, 4 jetons dragon, 1 dé et un plateau Durée d'une partie environ 30 à 45 minutes Nécessite des piles: Non