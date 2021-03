Premier jeu confirmé pour PS VR2, le célèbre jeu de tir VR Pavlov

Ce n’est que récemment que nous avons été autorisés à agir en tant que contrôleur VR du PlayStation VR2 que Sony a officiellement dévoilé. Il n’y a pas encore beaucoup d’informations sur le casque VR, mais au moins nous savons déjà à quoi ressemblent les contrôleurs, quelles fonctionnalités ils apportent et comment le fabricant souhaite augmenter l’immersion VR avec ces périphériques d’entrée.

Nous ne savons pas non plus quels jeux sortiront pour la PlayStation VR2. Au moins, nous pouvons être sûrs que tous les jeux PlayStation VR seront jouables pour le casque de nouvelle génération via la rétrocompatibilité. À ce jour, il n’y a pas eu beaucoup d’informations sur les tout nouveaux jeux.

Premier jeu PS VR2 officiellement confirmé

Mais le moment est venu, on sait au moins déjà quel est le premier jeu confirmé pour la PS VR2. Studio de développement Jeux Vankrupt confirme que le tireur populaire « Pavlov VR » apparaît pour le PSVR2, le PSVR1 est hors de question selon les déclarations.

PSVR2, psvr1 n’a pas la fidélité pour Pavlov – davevillz (@davevillz) 29 mars 2021

Il convient de mentionner ici que Pavlov est en fait un jeu de tir très populaire qui fait partie des meilleures ventes de VR sur Steam. Le tireur se concentre très fortement sur les tactiques et la communication en équipe.

Bon à savoir: Le tireur est également apparu dans une version plus petite. Il est appelé « Pavlov Shack » et est également appelé par beaucoup simplement une cabane. La petite version est gratuite.

Puisque la conversation initiale porte sur « Pavlov Shack », il se peut que seule cette version trouve son chemin dans le PS Store. Cependant, il est concevable que Vankrupt Games fasse allusion à un futur portage de la version complète. Nous devrons attendre et voir.