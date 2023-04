Premier insidieux : l’affiche de la porte rouge vous ordonne d’affronter vos démons

Avant la première bande-annonce de la prochaine suite d’horreur, Insidieux : la porte rouge, se déchaînant sur nous demain, la première affiche du film est maintenant arrivée. Et il vous ordonne d’affronter vos démons. Avec la porte rouge titulaire et bien sûr, un démon terrifiant qui en sort, Insidieux : la porte rouge devrait débarquer dans les salles en juillet. Vous pouvez consulter la première affiche pour Insidieux : la porte rouge dessous.





« Les secrets les plus sombres de la famille seront dévoilés », taquine la légende de l’affiche. Ce qui ne peut que signifier qu’il y a encore plus à révéler concernant la mystérieuse famille Lambert et leur lien avec le monde ci-dessous connu sous le nom de The Further. Se déroulant dix ans après la fin des deux premiers films précédents, Insidieux (2010) et Insidious: Chapitre 2 (2013), Insidieux : la porte rouge trouve Josh Lambert se dirigeant vers l’est pour déposer son fils Dalton dans une université idyllique couverte de lierre. Cependant, le rêve universitaire de Dalton devient bientôt un cauchemar lorsque les démons réprimés de son passé reviennent soudainement les hanter tous les deux.

La cinquième sortie de la série d’horreur à succès, Insidieux : la porte rouge trouve la star Patrick Wilson assis dans le fauteuil du réalisateur pour la première fois. Réalisé par Patrick Wilson à ses débuts en tant que réalisateur, avec un scénario de Scott Teems d’après une histoire du créateur de la série Leigh Whannell, Insidieux : la porte rouge réunit Wilson dans Josh Lambert, Rose Byrne dans Renai Lambert, Ty Simpkins dans Dalton Lambert et Andrew Astor dans Foster Lambert.

Le reste de la distribution comprend Peter Dager, Jarquez McClendon, Sinclair Daniel et Hiam Abbass, qui apparaîtront chacun dans la suite Insidious dans des rôles encore non divulgués.





Insidieux : la porte rouge plongera dans les mystères de l’avenir

D’après le titre, Insidieux : la porte rouge est susceptible d’explorer les mystères de The Further plus que jamais auparavant. Une dimension vaste, sombre et vide, et décrite comme un lieu important entre le ciel, la terre et l’enfer, The Further est gouverné par un démon tout aussi mystérieux au visage rouge connu uniquement sous le nom de The Man with the Fire in His Face. Maintenant quatre films, The Further reste en grande partie une curiosité, avec un public sans aucun doute ravi de voir ce que Insidieux : la porte rouge a en réserve en termes de réponses aux nombreuses questions que nous avons tous encore.

Le Insidieux La franchise a commencé en 2010 grâce au réalisateur James Wan et à l’écrivain Leigh Whannell. Présentation de la famille Lambert et du plan astral qui les hante, Insidieux a été un succès majeur au box-office, rapportant un total mondial de plus de 100 millions de dollars contre son maigre budget de 1,5 million de dollars. Ce succès s’est poursuivi avec la suite de 2013, Insidious: Chapitre 2ainsi que la préquelle de 2015 Insidieux : Chapitre 3 et la quatrième tranche Insidieux : la dernière clé en 2018. Nul doute que le studio espère que ces chiffres continueront avec Insidieux : la porte rouge.

Insidieux : la porte rouge devrait sortir aux États-Unis le 7 juillet 2023, par Sortie de Sony Pictures.