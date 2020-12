Premier «  gardien  » dans l’espace: un astronaute de la NASA sur l’ISS entre dans la Force spatiale

le L’US Space Force a ajouté son premier astronaute à ses rangs, nouvellement nommés les «Gardiens», lors d’une cérémonie organisée depuis l’orbite terrestre.

Le colonel Michael Hopkins, qui a servi pendant 27 ans dans l’Armée de l’air, transféré volontairement à la Force spatiale , la sixième et dernière branche de l’armée américaine, vendredi 18 décembre, tout en continuant à servir d’astronaute de la NASA, d’ingénieur de vol et de commandant de vaisseau spatial SpaceX à bord de la Station spatiale internationale.

« C’est un événement important », a déclaré le général Jay Raymond, chef des opérations spatiales de l’US Space Force, à Hopkins lors d’un appel vidéo en direct depuis le siège de la NASA à Washington, DC « Je sais que vous avez servi de nombreuses années dans le United States Air Force, et c’est un jour à ne pas prendre à la légère. Nous apprécions beaucoup que vous vous portiez volontaire pour faire partie de la United States Space Force. «

Les « gardiens » de la galaxie: le personnel de la Force spatiale obtient un nom

Le général Jay Raymond, chef des opérations spatiales de l’US Space Force (à droite et à l’écran) se joint à l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine (à l’écran) pour jurer le colonel Michael Hopkins dans la Force spatiale lors d’une cérémonie tenue au siège de la NASA à Washington, DC et à bord de la Station spatiale internationale le vendredi 18 décembre 2020. (Crédit d’image: USSF)

Fondée le 20 décembre 2019, deux jours à peine un an avant la cérémonie de vendredi, la Force spatiale existe pour « assurer la liberté d’opération aux États-Unis dans, à partir de, et à l’espace « et » fournir des opérations spatiales rapides et durables. « Vendredi, la branche a annoncé ses membres de service sera connu sous le nom de « Gardiens », empruntant à une devise de commandement de l’Air Force Space Command, «Guardians of the High Frontier».

Raymond a reconnu le rôle actuel de Hopkins comme unique à tous les Gardiens à ce jour.

« Aujourd’hui, vous serez le premier astronaute de la Force spatiale [who] vivra dans l’espace. Nous sommes vraiment heureux de vous avoir dans notre équipe », a-t-il déclaré.

Hopkins, flottant à l’intérieur du module de laboratoire japonais Kibo de la station spatiale avec un grand Drapeau de la Force spatiale accroché derrière lui, a déclaré qu’il était prêt « à faire le saut » juste avant de réciter le serment d’enrôlement.

« Vous avez également reçu le prix de l’astronaute le mieux habillé en orbite. J’adore votre chemise! » dit Raymond, faisant référence au polo noir à manches courtes de Hopkins affichant le logo de l’US Space Force sur sa poitrine.

Après avoir terminé le transfert, Hopkins a exprimé sa gratitude à sa femme, Julie, et à la secrétaire de l’US Air Force, Barbara Barrett, qui a rejoint Raymond au siège de la NASA pour la cérémonie. Hopkins a décrit son passage dans l’armée de l’air comme «une expérience incroyable» et a déclaré que c’était maintenant un honneur de rejoindre la Force spatiale.

«Je ne saurais trop vous remercier de m’avoir donné l’opportunité de rejoindre la toute nouvelle branche de l’armée et aussi de rejoindre une équipe d’élite unique qui va entrer dans l’histoire», a déclaré Hopkins à Raymond.

Le général Jay Raymond, chef des opérations spatiales de l’US Space Force, administre le serment d’enrôlement au colonel Michael Hopkins, un astronaute de la NASA à bord de la Station spatiale internationale, lors d’une cérémonie tenue à partir du siège de la NASA à Washington, DC le vendredi, décembre 18, 2020. Barbara Barrett, secrétaire de l’Armée de l’air, a également participé à l’événement historique. (Crédit d’image: USSF)

Hopkins a dit plus tôt que sa décision de changer de service est le résultat de son expérience de travail avec ce qui était le Commandement spatial de l’Air Force, mais qui a maintenant été transféré à la Force spatiale. «Lorsque la Force spatiale s’est levée, il était naturel de se demander quelles étaient les opportunités à venir», a-t-il expliqué.

«J’ai eu le privilège de vous connaître à l’Air Force Space Command lorsque vous étiez l’astronaute senior de l’Air Force, et je vous le dis, vous avez été tout simplement spectaculaire et nous ne pourrions être plus heureux de vous avoir sur notre équipe », a déclaré Raymond.

La cérémonie de vendredi a eu lieu 32 jours après le deuxième séjour de Hopkins sur la station spatiale. Astronaute de la NASA depuis 2009, Hopkins avait précédemment lancé à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz pour une expédition de 166 jours en 2014.

La mission actuelle de Hopkins a commencé avec son lancement à bord du premier vol opérationnel en équipage d’un SpaceX Dragon vaisseau spatial. Il devrait rester sur la station spatiale jusqu’en mai 2021, date à laquelle lui et ses trois coéquipiers de l’équipage 1 retourneront à un splashdown au large des côtes de la Floride.

« Administrateur Bridenstine, je voudrais vous remercier d’avoir permis à ceux d’entre nous dans l’armée de continuer à servir nos branches militaires et d’avoir en même temps l’opportunité de faire partie de la mission unique et très excitante de la NASA d’explorer notre univers, d’envoyer le suivant les gens retournent sur la lune puis sur Mars », a déclaré Hopkins à l’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, qui a pris part à la cérémonie par vidéoconférence.

Depuis sa première classe d’astronautes en 1959, la NASA a recruté des pilotes d’essai et plus tard d’autres membres des branches militaires américaines pour rejoindre son corps. Le premier Américain dans l’espace, Alan Shepard, était membre de l’US Navy. Il a été suivi de Virgil « Gus » Grissom, le premier pilote de l’US Air Force à voler dans l’espace.

«Gardiens» est un nom avec une longue histoire dans les opérations spatiales, qui remonte à la devise de commandement originale de l’Air Force Space Command en 1983, «Gardiens de la haute frontière». (Crédit d’image: USSF)

Le premier astronaute du Marine Corps fut John Glenn, qui fut également le premier Américain à orbiter autour de la Terre. Robert Stewart a été le premier à gagner l’insigne d’astronaute de l’armée à bord de la navette spatiale. Bruce Melnick a été le premier aviateur de la Garde côtière à se lancer dans l’espace.

«Nous sommes reconnaissants pour tant d’années de personnel militaire, armée, marine, force aérienne, marines, garde côtière, et maintenant nous parlons de la sixième branche de l’armée, la Force spatiale», a déclaré Bridenstine. « À l’heure actuelle, 60% de notre corps d’astronautes sont issus de l’armée. Trente-cinq pour cent des corps d’astronautes sont actuellement des militaires en service actif, des hommes et des femmes qui font un excellent travail au nom de leur pays, dirigeant une organisation scientifique et en même temps être au service militaire. «

Au moins un autre membre du corps d’astronautes actif de la NASA, le colonel de l’armée de l’air Nick Hague, a également demandé à être transféré dans la Force spatiale.

« Vous êtes le premier membre de l’US Space Force à servir sur la Station spatiale internationale, mais c’est une garantie que vous ne serez pas le dernier », a déclaré Bridenstine à Hopkins.