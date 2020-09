Premier gameplay de Doom Eternal fonctionnant sur un RTX 3080

Cette année est l’une des plus occupées au monde des jeux vidéo, d’autant plus que la nouvelle génération de consoles est très proche d’atteindre le marché, avec l’engagement de la Xbox Series X Microsoft à continuer sur le marché du matériel de jeu.

Le matériel PC monte également d’un cran, car il y a quelques jours à peine, nous avons eu l’événement Nvidia dans lequel la gamme RTX 3000 a été présentée pour la première fois, en particulier le RTX 3070, le RTX 3080 et le RTX 3090, qui commencent à arriver ce mois-ci.

Doom Eternal fonctionne très bien avec le nouveau RTX 3080

Dans quelques semaines, nous pourrons commencer à acquérir les nouvelles cartes graphiques pour nos PC, car le prix et les dates d’arrivée ont été révélés, ce que nous ne pouvons pas encore dire sur les nouvelles consoles, qui hésitent à donner ces dernières données. .

Mais le fait est que nous pouvons déjà nous préparer pour cette nouvelle gamme, puisque Nvidia a publié sur sa chaîne officielle le premier gameplay de Doom Eternal fonctionnant sur le nouveau RTX 3080 et le comparant à ce que nous avons eu avec le RTX 2080 Ti, montrant une amélioration des performances très solide puisque dans le compteur fps, vous pouvez voir une différence de quarante images, ce qui est quelque chose d’incroyable étant donné que la résolution est à 4K et que les sections graphiques semblent être au plus haut.

Doom Eternal a fière allure sur cette nouvelle génération de cartes graphiques, pour voir si les nouvelles consoles peuvent également afficher quelque chose de similaire avec ce jeu qui s’est déjà avéré être le meilleur en termes de performances sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible.