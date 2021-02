Premier furet à pieds noirs cloné pour tenter de faire revivre l’espèce en voie de disparition

19 févr.2021 17:28:01 IST

Les scientifiques ont cloné la première espèce menacée aux États-Unis, un furet à pattes noires reproduit à partir des gènes d’un animal mort il y a plus de 30 ans. Le prédateur slinky nommé Elizabeth Ann, né le 10 décembre et annoncé jeudi, est mignon comme un bouton. Mais attention – contrairement à la mère adoptive de furet domestique qui l’a portée au monde, elle est folle de cœur. « Vous avez peut-être manipulé un kit de furet aux pieds noirs, puis ils essaient de vous enlever le doigt le lendemain », a déclaré jeudi le coordinateur de la récupération du furet aux pieds noirs du US Fish and Wildlife Service, Pete Gober. «Elle se débrouille.»

Elizabeth Ann est née et est élevée dans un établissement d’élevage de furets à pieds noirs du Fish and Wildlife Service à Fort Collins, au Colorado. C’est une copie génétique d’un furet nommé Willa qui est mort en 1988 et dont les restes ont été congelés aux débuts de la technologie de l’ADN.

Le clonage pourrait éventuellement ramener des espèces éteintes telles que le pigeon voyageur. Pour l’instant, la technique est prometteuse pour aider les espèces en voie de disparition, y compris un cheval sauvage mongol qui a été cloné et né l’été dernier dans une installation du Texas.

«La biotechnologie et les données génomiques peuvent vraiment faire une différence sur le terrain grâce aux efforts de conservation», a déclaré Ben Novak, scientifique principal chez Revive & Restore, une organisation à but non lucratif de conservation axée sur la biotechnologie qui a coordonné les clonages de furets et de chevaux.

Les furets à pattes noires sont un type de belette facilement reconnaissable par des marques oculaires sombres ressemblant à un masque de voleur. Charismatiques et nocturnes, ils se nourrissent exclusivement de chiens de prairie tout en vivant au milieu des terriers parfois vastes des rongeurs.

Même avant le clonage, les furets à pattes noires étaient une réussite en matière de conservation. On les croyait éteints – victimes de la perte d’habitat lorsque les éleveurs ont abattu et empoisonné des colonies de chiens de prairie qui rendaient les parcours moins propices au bétail – jusqu’à ce qu’un chien de ranch nommé Shep en ramène un mort à la maison dans le Wyoming en 1981.

Les scientifiques ont rassemblé la population restante pour un programme d’élevage en captivité qui a relâché des milliers de furets sur des dizaines de sites dans l’ouest des États-Unis, au Canada et au Mexique depuis les années 1990.

Le manque de diversité génétique empêche un risque permanent. Tous les furets réintroduits jusqu’à présent sont les descendants de seulement sept animaux étroitement liés – une similitude génétique qui rend les furets d’aujourd’hui potentiellement sensibles aux parasites intestinaux et aux maladies telles que la peste sylvatique.

Willa aurait également pu transmettre ses gènes de la manière habituelle, mais un mâle né d’elle nommé Cody «n’a pas fait son travail» et sa lignée s’est éteinte, a déclaré Gober.

À la mort de Willa, le département du gibier et des poissons du Wyoming a envoyé ses tissus dans un «zoo congelé» géré par le zoo de San Diego Global qui conserve les cellules de plus de 1 100 espèces et sous-espèces dans le monde. À terme, les scientifiques pourront peut-être modifier ces gènes pour aider les animaux clonés à survivre.

«Avec ces techniques de clonage, vous pouvez essentiellement geler le temps et régénérer ces cellules», a déclaré Gober. «Nous en sommes loin maintenant pour ce qui est de bricoler le génome pour conférer une résistance génétique, mais c’est une possibilité dans le futur.

Le clonage crée une nouvelle plante ou un nouvel animal en copiant les gènes d’un animal existant. La société texane Viagen, une entreprise qui clone des chats de compagnie pour 35 000 € et des chiens pour 50 000 €, a cloné un cheval de Przewalski, une espèce de cheval sauvage de Mongolie née l’été dernier.

Semblables au furet aux pieds noirs, les quelque 2000 chevaux de Przewalski qui ont survécu sont les descendants d’une douzaine d’animaux.

Viagen a également cloné Willa grâce à la coordination de Revive & Restore, une organisation de conservation de la faune axée sur la biotechnologie. Outre le clonage, l’organisation à but non lucratif de Sausalito, en Californie, promeut la recherche génétique sur les formes de vie en péril allant des étoiles de mer aux jaguars.

«Comment pouvons-nous réellement appliquer certaines de ces avancées scientifiques à la conservation? Parce que la conservation a besoin de plus d’outils dans la boîte à outils. C’est toute notre motivation. Le clonage n’est que l’un des outils », a déclaré Ryan Phelan, co-fondateur et directeur exécutif de Revive & Restore.

Elizabeth Ann est née d’un furet domestique apprivoisé, qui a évité de mettre en danger un rare furet à pieds noirs. Deux furets domestiques non apparentés sont également nés par césarienne; un deuxième clone n’a pas survécu.

Elizabeth Ann et les futurs clones de Willa formeront une nouvelle lignée de furets aux pieds noirs qui restera à Fort Collins pour étude. Il n’est actuellement pas prévu de les relâcher dans la nature, a déclaré Gober.

Novak, le scientifique principal de Revive & Restore, se qualifie lui-même de «pigeon passager» du groupe pour son travail visant à ramener un jour l’oiseau autrefois commun qui a disparu depuis plus d’un siècle. Le clonage des oiseaux est considéré comme beaucoup plus difficile que les mammifères en raison de leurs œufs, mais les projets du groupe incluent même d’essayer de ramener un mammouth laineux, une créature éteinte depuis des milliers d’années.

L’effort de sept ans pour cloner un furet aux pieds noirs était beaucoup moins théorique, a-t-il déclaré, et montre comment la biotechnologie peut aider à la conservation maintenant. En décembre, Novak a chargé un camping-car et s’est rendu à Fort Collins avec sa famille pour voir les résultats de première main.

«Je devais absolument voir notre magnifique clone en personne», a déclaré Novak. « Il n’y a rien de plus incroyable que ça. »

