Premier coup d’œil: EXO-6 diffuse une figure hyper-détaillée des données de premier contact de «  Star Trek: TNG  »

Chaque sang-rouge « Star Trek « Les fans ont besoin d’un peu de données dans leur vie, non?

Puis dégagez rapidement une place sur votre étagère et découvrez cette nouvelle figurine de collection de luxe de 12 pouces d’EXO-6 qui représente magnifiquement Données du lieutenant-commandant comme on le voit dans le long métrage de 1996 « Star Trek: First Contact ».

Approche de son statut de précommande le mois prochain, cette échelle 1: 6, entièrement articulée Data est destinée à une sortie à la fin du printemps 2021 et à un prix d’environ 189,95 €. Le coût final sera disponible à l’entreprise site officiel ou abonnez-vous à leur bulletin pour des informations mises à jour.

Vidéo: Brent Spiner de Data et Marina Sirtis de Troi sur l’appel de Star Trek

Voici la description détaillée de l’entreprise:

«Lorsqu’elles ont été introduites dans« Star Trek: The Next Generation », les données étaient un organisme cybernétique unique en son genre, un être artificiel qui ne voulait rien de plus que d’être exactement comme les humains imparfaits avec lesquels il a servi à bord de l’Enterprise. film ‘First Contact’, la reine Borg lui donne l’opportunité d’être plus humaine qu’il ne l’aurait jamais cru possible, mais il rejette cet espoir au service de la loyauté envers ses amis et le reste de l’humanité.

«Les données sont l’un des personnages les plus populaires de« Star Trek », et aucun autre personnage n’exprime mieux la merveille de la découverte qui est au cœur de« Star Trek »que cet androïde avec une âme.

La figurine de Data à l’échelle 1: 6 EXO-6 incarnera non seulement l’espoir du personnage, mais apportera également un élément de la performance de Brent Spiner dans les maisons des collectionneurs. «

D’une hauteur d’environ 30 cm (30 cm), la tunique d’officier Starfleet du 24ème siècle de Data et les bottes noires personnalisées sont reproduites de manière authentique jusque dans les moindres détails. Plus de 30 points d’articulation permettent à cette figurine androïde premium d’être positionnée dans une large gamme de poses dynamiques.

Data est livré avec deux têtes, son portrait normal et une reproduisant son visage après que la sinistre reine Borg lui ait offert une nouvelle peau greffée. Des aimants cousus dans le costume de combinaison vous permettent d’attacher son phaser à main de Type II et son TR-590 Tricorder X. Il est également équipé d’un méchant fusil Phaser Type 3B pour des rencontres rapprochées avec des drones Borg errants.

Pour un support supplémentaire, les données peuvent être placées sur un écran hexagonal avec des inserts spéciaux représentant le pavé de transport ou le centre du réseau de transport.

Visitez EXO-6 page produit pour plus de détails sur ces superbes données à collecter plus tard cette année. Faire en sorte!

