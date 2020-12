Premier coup d’œil à l’intérieur de la capsule Hayabusa2; Les responsables de la JAXA trouvent plus de sable d’astéroïdes que prévu, du gaz à l’intérieur

The Associated Press17 déc.2020 09:50:19 IST

Des responsables de l’agence spatiale japonaise ont déclaré mardi avoir trouvé plus que la quantité prévue de sol et de gaz à l’intérieur d’une petite capsule que le vaisseau spatial Hayabusa2 du pays a ramené d’un astéroïde éloigné ce mois-ci, une mission qu’ils ont saluée comme une étape importante dans la recherche planétaire. L’Agence japonaise d’exploration aérospatiale a déclaré que son personnel avait initialement repéré des particules noires au fond du collecteur d’échantillons de la capsule lorsqu’ils ont sorti le conteneur lundi. Mardi, les scientifiques ont trouvé davantage d’échantillons de sol et de gaz dans un compartiment qui stockait ceux du premier des deux touchés d’Hayabusa sur l’astéroïde l’année dernière.

« Nous avons confirmé une bonne quantité de sable apparemment collectée sur l’astéroïde Ryugu, ainsi que des gaz », a déclaré Yuichi Tsuda, chef de projet de JAXA Hayabusa2, dans un message vidéo lors d’une conférence de presse en ligne. «Les échantillons provenant de l’extérieur de notre planète, dont nous rêvons depuis longtemps, sont désormais entre nos mains.

Tsuda a qualifié le retour réussi des échantillons de sol et de gaz d’astéroïdes de «jalon scientifique majeur».

La capsule en forme de pan, de 40 centimètres de diamètre, a été larguée par Hayabusa2 de l’espace à un endroit prédéterminé dans un désert australien peu peuplé le 6 décembre à la fin de son voyage aller-retour de six ans à Ryugu, à plus de 300 millions de kilomètres de Terre.

La capsule est arrivée au Japon mardi dernier pour des recherches dont les scientifiques espèrent qu’elles permettront de mieux comprendre les origines du système solaire et la vie sur Terre.

Hirotaka Sawada, un scientifique de JAXA, a été le premier à regarder à l’intérieur du collecteur d’échantillons de la capsule. Sawada a déclaré qu’il était «presque sans voix» de joie lorsqu’il a constaté que les échantillons à l’intérieur contenaient certains qui étaient, comme prévu, de la taille de la poussière, mais aussi certains de la taille de cailloux.

Les échantillons de sol sur les photos présentées dans la présentation de mardi ressemblaient à des tas de marc de café noir mélangé à des granulés.

Sawada a déclaré que la capsule hermétiquement fermée avait réussi à ramener des gaz astéroïdes qui sont clairement différents de l’air sur Terre – un premier échantillon-retour de gaz de l’espace extra-atmosphérique. Ryuji Okazaki, scientifique de l’Université de Kyushu, a déclaré que les gaz pourraient être liés aux minéraux dans le sol des astéroïdes et qu’il espère identifier les échantillons gazeux et déterminer leur âge.

Les scientifiques espèrent que les échantillons du sous-sol de l’astéroïde pourront fournir des informations d’il y a des milliards d’années qui ne sont pas affectées par le rayonnement spatial et d’autres facteurs environnementaux. Les scientifiques de JAXA se disent particulièrement intéressés par les matières organiques présentes dans les échantillons pour savoir comment elles ont été distribuées dans le système solaire et si elles sont liées à la vie sur Terre.

Sei-ichiro Watanabe, un scientifique de la terre et de l’environnement de l’Université de Nagoya travaillant avec JAXA, a déclaré que le fait de disposer de plus d’échantillons que prévu est une excellente nouvelle car cela élargira la portée des études.

Les échantillons ont été recueillis à partir de deux touchés réalisés par Hayabusa2 l’année dernière sur Ryugu. Les atterrissages ont été plus difficiles que prévu en raison de la surface extrêmement rocheuse de l’astéroïde.

Le premier atterrissage a recueilli des échantillons de la surface de Ryugu et le second du sous-sol. Chacun a été stocké séparément. JAXA a déclaré qu’il se pencherait sur un autre compartiment, utilisé pour un deuxième touché, la semaine prochaine, et continuerait un examen initial avant les études ultérieures du matériau.

Suite à des études au Japon, certains des échantillons seront partagés avec la NASA et d’autres agences spatiales internationales pour des recherches supplémentaires à partir de 2022.

Hayabusa2, quant à lui, est maintenant en expédition de 11 ans vers un autre astéroïde pour essayer d’étudier les défenses possibles contre les météorites qui pourraient voler vers la Terre.

