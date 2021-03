Premier bébé né avec les anticorps COVID-19 d’une femme partiellement vaccinée avec le vaccin Moderna

17 mars 2021 19:13:35 IST

Dans le premier cas de transfert d’anticorps COVID-19 in utero, un bébé est né avec des anticorps contre une mère qui avait été vaccinée pendant sa grossesse. La mère est une travailleuse de la santé en Floride, aux États-Unis, et a reçu sa première dose du vaccin Moderna trois semaines avant son accouchement. Au moment de la vaccination, elle était enceinte de 36 semaines. La petite fille née en janvier est vigoureuse et en bonne santé. Le sang du cordon ombilical a été testé et des anticorps ont été détectés. Les résultats de l’étude ont été publié dans une pré-impression et en attente d’examen par les pairs.

Deux médecins pédiatriques impliqués dans l’étude, les Drs Paul Gilbert et Chad Rudnick, affirment qu’il s’agit du premier cas signalé au monde d’anticorps anti-COVID-19 transmis d’une mère vaccinée à son enfant. D’autre part, il y a eu des cas de femmes enceintes infectées par le SRAS-CoV-2 qui ont également donné naissance à des bébés infectés. D’autres rapports ont montré que les mères rétablies peuvent également transmettre leurs anticorps, à leurs bébés.

Dr Gilbert Raconté WPTV qu’après la sortie du vaccin, ils ont commencé à chercher une volontaire qui était éligible pour se faire vacciner et qui était enceinte. Ils ont trouvé un agent de santé qui a pu se faire vacciner vers les trois derniers mois de sa grossesse et ensuite tester le cordon ombilical.

«À notre connaissance, c’était le premier dans le monde qui a été signalé qu’un bébé est né avec des anticorps après une vaccination», a déclaré Gilbert Le gardien. « Nous avons testé le cordon du bébé pour voir si les anticorps de la mère étaient transmis au bébé, ce que nous constatons avec d’autres vaccins administrés pendant la grossesse. «

Appelé vaccination maternelle, cela se produit lorsqu’une mère transmet certains ‘anticorps maternels ‘ au fœtus, conférant au nourrisson une immunité contre la maladie (dans ce cas, COVID-19). Ces anticorps sont transférés au cours des trois derniers mois de la grossesse, via le placenta. Il est également appelé Immunité passive car les anticorps sont donnés au bébé au lieu de les fabriquer eux-mêmes. La grande majorité des anticorps maternels sont de l’isotype IgG.

Anticorps IgG reste bien dans le sang après le passage d’une infection. Ils indiquent également des antécédents de vaccination ou de maladie (dans ce cas, COVID-19 ou vaccination) dans un passé récent et ont développé des anticorps qui peuvent vous protéger d’une infection future.

Les pédiatres disent qu’ils s’attendaient à ce que le bébé ait des anticorps COVID-19 et ont testé le cordon ombilical pour le confirmer. Selon le pré-impression, le «passage placentaire des anticorps» pour la grippe et TDaP (Le Tdap est un vaccin combiné qui protège contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche) ont été étudiés pour comprendre l’innocuité et l’efficacité d’une telle protection pour les nourrissons. Les chercheurs pensaient qu’une «protection similaire du nouveau-né» pourrait être en cours après la vaccination maternelle contre le SRAS-CoV-2.

« Il s’agit d’un petit cas sur ce que seront des milliers et des milliers de bébés nés de mères qui ont été vaccinées dans les prochains mois », a déclaré Rudnick.

L’étude indique également que certains facteurs indiquent que l’immunité n’est pas forte – les bébés nés de mères vaccinées resteront à risque d’infection par le SRAS-CoV-2.

Bien que la nouvelle étude soit un développement significatif dans la lutte contre le COVID-19, a ajouté Rudnick, d’autres études doivent déterminer combien de temps cette protection peut durer. « Ils doivent déterminer à quel niveau de protection ou combien d’anticorps un bébé doit-il avoir en circulation pour lui donner une protection », a-t-il déclaré.

Selon le WPTV rapportent, les médecins espèrent que la découverte conduira à davantage d’études sur les vaccinations maternelles contre le COVID-19 pour protéger les bébés.

