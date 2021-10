Premier aperçu officiel des pouvoirs de Mme Marvel sur la série Disney +

Disney+

Disney+ présentera au début de l’année prochaine une nouvelle héroïne qui excite les fans du Univers cinématographique Marvel. Il s’agit de Mme Marvel, la jeune Kamala Kahn qui est destinée à devenir l’une des grandes combattantes pour la justice que compte la marque. Bien entendu, il participera aussi très activement à la suite du film de Carol Danvers avec Brie larson: Les merveilles.

Mme Marvel est l’un des ajouts les plus récents au monde des romans graphiques par merveille et son arrivée à MCU provoque beaucoup de curiosité dans le fandom. Parce que? Surtout à cause de la nature de ses pouvoirs et de la façon dont ils se transmettront à l’écran. Ceci dans une série qui n’a pas le budget qu’ont les films de cet univers. Bien que des exemples comme WandaVision, Le Faucon et le Soldat de l’Hiver et Loki ils offrent une tranquillité d’esprit.

Les pouvoirs de Mme Marvel seront différents de ceux qu’elle montre dans les bandes dessinées

Tout indique que les pouvoirs de Mme Marvel aura une origine différente dans la série par rapport aux romans graphiques, où c’est un Inhumain. Bien sûr, il y avait un certain nombre de Inhumains que les cadres chargés de MCU ils préfèrent qu’on oublie. Dans ce cas, Kamala obtiendrait ses capacités particulières d’une manière plus « cosmique”. Bien qu’il n’y ait pas encore de détails à ce sujet.

Dans les bandes dessinées, Mme Marvel vous pouvez agrandir vos membres à volonté dans le meilleur style Monsieur Fantastique. Elle a une capacité connue sous le nom de polymorphisme où son propre corps est modifié. Dans la série, apparemment, elle projettera une énergie en forme de cristal qui agira comme son corps « étendu”. Les images montrent un poing gigantesque prêt à l’action !

Février 2022 est la date fixée pour voir Iman Vellani donner vie à Kamala kahn avec des scripts de Bisha K. Ali dans une nouvelle entrée de MCU pour la plateforme de streaming de Disney. D’autres spectacles que nous pouvons nous attendre à voir sont Hawkeye, She-Hulk et Moon Knight, tous faisant partie de la phase 4 du Univers cinématographique Marvel.

