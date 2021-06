Premier aperçu officiel de Vikings : Valhalla sur Netflix !

Après le succès de Vikings, série qui a terminé sa diffusion avec la deuxième partie de sa sixième saison, le service de streaming Netflix commencé à travailler sur sa suite, Vikings : Valhalla. Le premier volet de ce projet de Jeb Stuart a déjà été tourné dans son intégralité et attend une date de sortie. Pendant, un premier aperçu a été posté sur les réseaux sociaux. Ne le manquez pas!

À la mi-janvier de cette année, la plateforme a annoncé le casting complet de la production : Caroline Henderson (Jarl Haakon), Laura Berlin (Emma de Normandie), Pollyanna McIntosh (Reine Ælfgifu), David chênes (Comte Godwin), Jóhannes Jóhannesson (Olaf Haraldson), Frida gustavsson (Freydis Eriksdotter), Bradley Freegard (Roi Canut), sam corlett (Leif Eriksson), Léo Suter (Harald Sigurdsson) et Asbjørn Krogh Nissen (Jarl Kåre).

Ce lundi, le géant du streaming a présenté son premier événement virtuel baptisé « Semaine des geeks », dans le but de proposer des informations importantes sur ses contenus sur tous ses canaux de communication : Twitter, Twitch, YouTube, Facebook et TikTok. Dans le cadre de cet événement, le premier regard officiel sur ce qui sera Vikings : Valhalla et une date de sortie est attendue cette semaine.

Bien qu’ils ne nous montrent qu’une partie des coulisses et rien de l’intrigue elle-même, on peut observer les décors d’enregistrement, des combats qui s’annoncent épiques et des acteurs qualifiés de vikings. « Ragnar, Lagertha, Bjorn et Ivar sont désormais des personnages mythiques même dans la série et ils en parleront lorsqu’ils se rencontreront dans la grande salle de Kattegat. C’est une connexion et un effet vraiment formidables. », avancé à l’époque Michel Hirst.

De quoi sera question Vikings: Valhalla ? Résumé officiel : « Il commence au début du XIe siècle et raconte les aventures légendaires de certains des Vikings les plus célèbres à avoir jamais vécu : Leif Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada et le roi normand Guillaume le Conquérant. Ces hommes et ces femmes se frayeront un chemin alors qu’ils lutter pour survivre dans un monde en constante évolution et en constante évolution « .