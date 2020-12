Premier aperçu inédit du documentaire The Beatles: Get Back on Disney +

‘The Beatles: Get Back’ est le nouveau projet du groupe britannique, considéré comme le meilleur de l’histoire. Ce sera un documentaire réalisé par Peter Jackson, lauréat de l’Oscar de la trilogie de ‘Le Seigneur des Anneaux’, une nouvelle lecture du film ‘Laisse faire’. Il était prévu de le publier en 2020, mais la pandémie de coronavirus l’a empêché et ils ont déjà annoncé quand il arrivera.

Bien que Covid-19 ait retardé diverses productions dans le monde, ce film l’a fait tout au long de l’année. Il aura de nouvelles images restaurées et Cela donnera aux fans un nouveau look, beaucoup plus optimiste et gai, totalement différent de ce qui était montré dans le long métrage de 1970., qui raconte la rupture du groupe.

Ce lundi, les fans des artistes ont assisté au premier aperçu publié par le cinéaste néo-zélandais. «Bienvenue dans notre salle de montage, où nous travaillons sur notre nouveau film. Maintenant, il devrait être terminé … à peu près maintenant, mais comme le reste du monde, il a été affecté par la pandémie COVID., la présentation a commencé Jackson. Ensuite, nous voyons des enregistrements non publiés de ‘Les Beatles’. Regarde ça!







On observe John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr faites des farces devant les caméras et vous voyez une ambiance conviviale. Très loin de ce qui a été vu dans ‘Laisse faire’, qui montre des musiciens avec humeur maussade et querelles, qui touche à sa fin. « Nous voulions offrir un petit cadeau de Noël aux fans du monde entier, alors nous avons préparé cet aperçu de cinq minutes de notre prochain film. »dit Peter.

Le également directeur de ‘King Kong’ (2005) et ‘The Hobbit’ a laissé un message très spécial: « Nous espérons que cela vous apportera un sourire et une joie bien méritée en cette période difficile. ». Mais il a précisé: « Ce n’est pas une bande annonce. C’est un montage des 56 heures invisibles du film ».

+ Quand sortira The Beatles: Get Back?

‘The Beatles: Get Back’ atteindra les écrans des utilisateurs de Disney + le vendredi 27 août 2021.