Premier aperçu d’Imelda Staunton dans The Crown !

La Couronne travaille à lancer sa cinquième saison et encore une fois, il aura des changements importants car il renouvellera tout son casting avec de nouvelles versions de ses personnages. Pour égayer le long chemin de la première, Netflix a partagé ce vendredi la première image officielle qui a la reine Elizabeth jouée par Imelda Staunton. Découvrez la photo et les réactions qu’elle a suscitées !

« Un premier aperçu de notre nouvelle reine Elizabeth II, Imelda Staunton », était le message que la série primée a choisi de faire connaître l’actrice en tant que protagoniste de la série dans une caractérisation comme d’habitude dans l’émission Peter Morgan. Imelda aura le difficile défi de remplacer Olivia Colman Oui Claire Foy dans l’un des rôles les plus importants pour les Britanniques.

(@LaCouronneNetflix)



La Londonien de 65 ans Elle a été confirmée dans le rôle l’année dernière et le tournage de la cinquième saison a commencé en juillet. La star d’origine irlandaise a une longue carrière et parmi ses meilleures performances est Le secret de Vera Drake 2004, pour laquelle elle a été nominée pour un Oscar. De plus, de nombreux fans se souviennent d’elle pour son rôle de Dolores Ombrage dans Harry Potter.

Qui sont les autres acteurs confirmés pour les nouveaux épisodes ?

Pour le moment, les incorporations annoncées pour l’année prochaine sont Lesley Manville (princesse Marguerite), Jonathan Pryce (Prince Philippe), Elizabeth debicki (Princesse Diana), Dominique ouest (Prince carlos), Jonny Lee Miller (Jean Major) et olivia williams (Camilla Parker Bowles).

Quand est diffusée la cinquième saison de The Crown ?

Sans confirmations officielles et le tournage vient de commencer, Tout semble indiquer que les fans de The Crown devront attendre plus longtemps que nécessaire pour les nouveaux chapitres. Pour la saison 4, neuf mois ont dû s’écouler entre la fin du tournage et la première le 15 novembre 2020. Si les temps se répètent, les tout nouveaux chapitres n’arriveront qu’à la fin de 2022.

Réactions des fans après la première photo d’Imelda Staunton dans la couronne