Premier aperçu de The Dropout révélé: Amanda Seyfried joue la célèbre fondatrice de Theranos Elizabeth Holmes

Hulu a récemment dévoilé le premier look de sa prochaine série limitée Le décrochage, qui met en vedette le Maman Mia l’actrice Amanda Seyfried dans le rôle de la fondatrice de Theranos, Elizabeth Holmes. La série Hulu se concentre sur la plus jeune femme milliardaire autodidacte au monde (selon Forbes) et sur la façon dont elle a tout perdu après qu’il s’est avéré que son industrie était basée sur des promesses frauduleuses. Le décrochage sera une mini-série de six épisodes, avec trois épisodes sortis dans un premier temps, et trois autres à suivre par la suite.

Un coup d’œil sur les premières images montre clairement que Seyfried était un choix de casting brillant, et associé à l’intéressant récit du vrai crime, Le décrochage sera quelque chose qui vaut la peine d’être attendu.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR







En plus de Méchantes filles actrice, la série met en vedette un casting plutôt remarqué. Naveen Andrews, mieux connu pour sa performance dans Sens8 comme Jonas Maliki et dans le jeu vidéo Ubisoft Loin cri 4 comme Sabal, jouera le rôle de l’ancien partenaire commercial et petit ami de Holmes, Sunny Balwani. Le casting comprend également William H. Macy, Laurie Metcalf, Elizabeth Marvel, Utkarsh Ambudkar, Kate Burton, Stephen Fry, Dylan Minnette, Alan Ruck, Mary Lynn Rajskub, Sam Waterston, LisaGay Hamilton, Michaela Watkins et Ebon Moss-Bachrach dans divers rôles secondaires.

Hulu décrit cette mini-série à venir comme « une histoire incroyable d’ambition et de gloire qui a terriblement mal tourné ». Le décrochage est en grande partie adapté du podcast ABC Radio du même nom. L’histoire d’Elizabeth Holmes a été correctement explorée pour la première fois dans le livre de non-fiction 2018 Bad Blood : secrets et mensonges dans une startup de la Silicon Valley, publié un an après que son empire a commencé à tomber. Le livre a ensuite servi de source pour le documentaire HBO 2019 L’inventeur : Out for Blood dans la Silicon Valley.





Holmes et sa société Theranos ont entrepris de créer un appareil domestique que les gens pourraient utiliser pour tester leur sang pour tous les types de maladies, une idée qui lui est venue en deuxième année à Stanford. Suite à cette vision, Theranos avait collecté plus de 92 millions de dollars en capital-risque en 2010.

Cependant, il a été rapidement révélé qu’elle aurait falsifié des données et utilisé des appareils commerciaux pour le faire tout en collectant des millions d’investisseurs. Après l’intervention des autorités, elle a été inculpée de neuf chefs de fraude par fil et de deux chefs de complot en vue de commettre une fraude par fil. Le procès de Holmes pour fraude touche actuellement à sa fin et elle risque jusqu’à 20 ans de prison et une amende de 250 000 € plus une restitution pour chaque chef d’accusation.

Liz Heldens, Liz Hannah, Katherine Pope, Rebecca Jarvis, Victoria Thompson et Taylor Dunn présideront en tant que productrice exécutive de Le décrochage, aux côtés de Michael Showalter et de la showrunner Elizabeth Meriwether.









Pourquoi Amanda Seyfried a jusqu’à présent refusé de s’habiller pour un film de super-héros Amanda Seyfried révèle pourquoi elle a activement résisté à jouer dans des films de super-héros.

Lire la suite





A propos de l’auteur