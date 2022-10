Premier aperçu de Magic Mike 3 révélé par Channing Tatum

Toutes les bonnes choses commencent par notre premier aperçu de la prochaine Magic Mike suite, La dernière danse de Magic Mike. Publié par Channing Tatum via des médias sociaux, la première image montre le strip-teaseur de Tatum exhibant une fois de plus ses abdos, mais cette fois dans ce qui semble être un cadre beaucoup plus intime que d’habitude. Découvrez la première image de La dernière danse de Magic Mike dessous.





« Toutes les bonnes choses commencent à Miami », déclare Tatum dans une légende à côté de l’image, qui offre également notre premier regard sur le personnage de Salma Hayek. « #MagicMikesLastDance dans les salles le week-end de la Saint-Valentin. Et le @mmltour de #MagicMikeLive est ouvert maintenant ! »

Sorti en 2012 et réalisé par Steven Soderbergh, le premier Magic Mike se concentre sur Channing Tatum en tant que titulaire Michael « Magic Mike » Lane, qui gagne sa vie en tant que strip-teaseur pour le groupe Xquisite. Magic Mike est vaguement basé sur les expériences de Tatum, la première sortie suivant Mike alors qu’il prend sous son aile un strip-teaseur en herbe de 19 ans nommé Adam.

La première Magic Mike s’est avéré être un grand succès financier, les mouvements de danse de Tatum et de ses troupes menant à un box-office brut de plus de 167 millions de dollars. Magic Mike a rencontré des critiques positives de la part des critiques et a engendré une suite, Magic Mike XXLen 2015. Cette fois réalisé par Gregory Jacobs, et mettant à nouveau en vedette Channing Tatum, Matt Bomer, Kevin Nash et Joe Manganiello, la suite n’a pas été aussi bien accueillie que son prédécesseur mais a de nouveau été un succès au box-office.





La dernière danse de Magic Mike est tout au sujet de la danse, selon Channing Tatum

Images de Warner Bros.

À l’heure actuelle, on sait très peu de choses sur la direction de La dernière danse de Magic Mike. Bien que le titre semble suggérer qu’il mettra fin définitivement à la carrière de strip-tease de Mike. Annoncé officiellement en novembre dernier, La dernière danse de Magic Mike verra Steven Soderbergh revenir à la barre, le cinéaste taquinant d’autres versements dans l’univers Magic Mike (MMU?) Avec des personnages autour de Mike Lane se lançant dans leurs propres histoires et projets.

Une chose que nous savons, et cela ne devrait pas surprendre autant, c’est que La dernière danse de Magic Mike comportera beaucoup de danse. Bien sûr, le Magic Mike La franchise est devenue célèbre pour sa séquence de danse, mais la star Channing Tatum a laissé entendre à quel point la danse sera impliquée dans le chant du cygne de Magic Mike, l’acteur décrivant cet élément crucial comme étant « un icle de danse complet ».

“Celui-ci va être une danse complète. Nous allons nous balancer vers la clôture », a taquiné l’acteur. « Je vais danser aussi fort que j’ai dansé dans n’importe quel film autre que Hail, Caesar ! Je veux que ce film soit rempli de joie et de plaisir. Tout le monde est comme, « Moins de caractère, plus de danse. » Alors j’ai écouté. «

Écrit par Reid Carolin et avec Channing Tatum, Salma Hayek, Caitlin Gerard, Gavin Spokes et Christopher Bencomo, La dernière danse de Magic Mike était initialement destiné à une sortie en streaming sur HBO Max. Mais, en septembre 2022, il a été annoncé que le Magic Mike la suite sortirait plutôt en salles le 10 février 2023.