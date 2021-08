Premier aperçu de Dead Space PS5 pour le livestream EA Motive

Un « aperçu très précoce » de la réimagination de Dead Space d’EA Motive sera diffusé sur Twitch demain, le 31 août. Prévu pour démarrer à partir de 10 h 00 PT / 13 h 00 HE, cela est considéré comme une sorte de coulisses et devrait fournir un aperçu de la portée et de l’échelle du projet. N’attendez pas nécessairement un gameplay raffiné et des actifs finaux.

Ce sera la première mise à jour du jeu depuis son annonce sur PlayStation 5 plus tôt dans l’année. Jusqu’à présent, nous savons que le titre n’aura pas de microtransactions et fonctionnera sur le moteur Frostbite, mais ce flux devrait fournir des informations plus précises sur ce que nous pouvons attendre du produit final.