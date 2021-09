Prédictions pour les Emmy Awards 2021

Les Emmy Awards Ils effectueront à nouveau une livraison après ce qui fut la cérémonie particulière de 2020, encadrée au milieu de la pandémie de coronavirus. Petit à petit, la télévision tente de retrouver une certaine normalité, et c’est ainsi qu’ils tenteront d’affronter ce 73e volet chargé de reconnaître le meilleur de la télévision. La cérémonie sera retransmise en direct sur l’écran de TNT, qui vous permettra de le voir en langue originale ou avec le traditionnel doublage live.

Avec 24 candidatures, La Couronne et Le Mandalorien Ce sont les productions qui mènent le nombre de présélections auxquelles elles participeront. Cela, bien sûr, ne signifie pas qu’ils sont nécessairement les favoris pour conserver les statuettes prisées. WandaVision, la première série du Univers cinématographique Marvel (MCU) classé deuxième, grâce au fait qu’il a été sélectionné dans 23 présélections.

Il sera intéressant de voir comment l’émission parvient à garder l’intérêt d’un public qui regarde de moins en moins les récompenses en direct. En outre, ils sont mis au défi d’équilibrer la prestation entre comédie et drame, et de ne pas tomber dans la tentation de chaque cérémonie au cours de laquelle ils laissent le drame pour la fin, car il est considéré comme plus « sophistiqué » ou « important ».

Les préférés des Emmys dans la comédie

Ce serait une surprise si Ted Lasso ne remporte pas tous les prix. (IMDb)



La prochaine diffusion de l’emmy sera examinée avec une attention particulière par Apple TV +. La plateforme de streaming a la série et l’acteur avec le plus de chances d’être reconnu pour ce qui a été fait : Ted lasso et son protagoniste, Jason Sudeikis, qui ont balayé pratiquement toutes les livraisons. En outre, Jean Smart, de la série Hacks (HBO Max), c’est aussi celui qui semble destiné à faire la fête la nuit.

Les favoris des Emmys dans le drame

Josh O’Connor cherchera à répéter ce qu’il a fait aux Golden Globes (IMDb)



Côté drame, tout indique que La Couronne est la série la plus susceptible de quitter l’événement avec le sourire. À l’exception de l’acteur principal dans le drame, où Sterling K. Brown (C’est nous) pourrait remporter la présélection, la logique dirait que la série de Netflix remportera le jackpot, avec ses protagonistes, Emma Corrin et Josh O’Connor.

La mini-série, une catégorie très disputée

Anya Taylor-Joy est l’une des favorites. (IMDb)



Enfin, dans le monde des mini-séries, n’importe qui peut être une surprise. Sauf Anya Taylor-Joie, l’actrice du moment, qui pourrait une nouvelle fois remporter un prix pour son travail dans Gambit de la dame, ce qui se passera dans le reste des triplets n’est pas si clair. Précisément, Gambit de la dame est l’une des productions préférées de la catégorie, avec Jument d’Easttown et WandaVision. Dans le prix à Meilleur acteur dans une mini-série, les choses sont encore moins claires, même si Hamilton Je pourrais faire l’histoire avec Leslie Odom jr.