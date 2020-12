Prédictions de Nostradamus pour 2021: à prendre en compte

Michel de Nôtre-Dame, plus connu comme Nostradamus, est devenu mondialement célèbre pour l’édition en 1555, un livre intitulé The Prophecies, qui au fil du temps a généré de l’agitation sur les prédictions incroyables qu’il contenait. Entre autres, les textes ont prédit certains des problèmes de ce 2020 dans le monde et contiennent également des détails pour les temps à venir. Si l’année en cours ressemblait à un film, la suivante sera sa suite. Que dit-il sur 2021?

Bien qu’une prédiction sur la maladie lui ait été attribuée au début de la pandémie de coronavirus, il a été nié par les experts. Bien qu’il n’ait pas vu Covid-19, il a fait des prophéties qui se sont accomplies au cours de ces 11 mois comme puces implantées (Neuralink d’Elon Musk) et catastrophes naturelles (incendies de forêt en Australie et en Californie, par exemple).

Le pouvoir divinatoire du sage comprend la montée d’Adolf Hitler en 1933, le grand incendie de Londres en 1666, l’attaque des Twin Towers à New York en 2001, le printemps arabe en 2010, la mort d’Oussama Ben Laden en 2011 et le mort de Jean Paul II en 2005.

Prédictions Nostradamus 2021

Face à tant de succès, ses propos sont étudiés avec soin et pour 2021 il y a aussi des prédictions. Nostradamus a vu une année égale ou plus compliquée que 2020. Dans ses textes, il dit que « Nous verrons l’eau monter et la terre s’écrouler sous elle » Faisant allusion aux catastrophes naturelles. « Le roi couvrira les forêts, le ciel s’ouvrira et les champs seront brûlés par la chaleur »Il a ajouté sur les problèmes que l’environnement souffrira.

En outre, il a prédit un conflit de guerre majeur. Un d « Cette paix renaîtra des cendres de la destruction » et certains analystes de son travail interprètent qu’il peut s’agir d’une confrontation armée qui a la capacité d’atteindre un Troisième guerre mondiale. Selon le voyant, la base de ces concours sera le extrémisme religieux.

Nostradamus prédit que la maladie entraînera la famine dans les mois à venir. Ce point peut être vérifié aujourd’hui en raison de la pandémie de Covid-19. Selon la Banque mondiale, 720 millions de personnes vivront dans l’extrême pauvreté. Dont 114 millions sont le résultat direct du coronavirus (9,4% de la population mondiale).

Le seul espoir selon les textes français ce sera une avancée exponentielle en médecine. La technologie médicale et les innovations prolongeront l’espoir des humains pour 2021.