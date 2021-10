in

Si vous attendez avec impatience la nouvelle saison de Virgin River sur Netflix et que vous n’êtes certainement pas seul. Après le superbe dernier épisode de la saison trois, nous attendons avec impatience la saison 4 de Virgin River. Cependant, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour regarder l’énorme nouvelle saison.

Cet automne, Netflix a annoncé le renouvellement de Virgin River pour les saisons 4 et 5 afin de ramener le drame romantique populaire pour au plus deux saisons supplémentaires. Parallèlement à ce double renouvellement, la saison 4 de Virgin River comprendra 12 épisodes en plus de la saison standard de 10 épisodes.

Quelques nouveaux acteurs rejoindront le casting pour la saison 4, tandis qu’un personnage qui n’a été que brièvement dans la saison 3 a peut-être été confirmé comme étant de retour. Cependant, nous n’aurons pas l’occasion de rencontrer les nouveaux personnages, ni de les voir réunis avec les personnages restants pendant un bon bout de temps.

Cependant, lorsque Netflix a annoncé son calendrier complet de nouveaux films et émissions à paraître en novembre 2021, la saison 4 de Virgin River ne figurait pas sur la liste. Nous ne nous attendions pas à ce que la prochaine saison soit publiée si rapidement, cependant, voici la date et l’heure auxquelles nous anticipons notre prochain voyage pour la saison 4 de Virgin River.

Prédictions de la date de sortie de la saison 4 de Virgin River

Heureusement, le tournage de la saison 4 de Virgin River a commencé et devrait se terminer en novembre 2021. Sur la base du calendrier de production, nous verrons Virgin River la saison 4 sur Netflix le plus tôt possible.

Les deux premières saisons de cette série ont été créées à la fin de la saison La saison 3 a fait ses débuts en juillet 2021. C’était la première saison de la franchise. Il est possible que la quatrième saison soit publiée au printemps 2022, bien qu’une deuxième saison estivale soit une option.

Si vous ne regardez pas encore Virgin River sur Netflix et que vous ne savez pas si c’est la bonne série à regarder pour vous, faites ce test court et facile pour déterminer si vous devriez regarder l’émission et obtenir des recommandations individuelles pour vos émissions préférées.

