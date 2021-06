Prédécesseurs de tours F1 2021 avec options 4K, 60 ips et 1440p, 120 ips sur PS5

La version de nouvelle génération de F1 2021 fonctionnera à des vitesses fulgurantes sur la PlayStation 5, le développeur s’engageant à deux configurations visuelles : Graphiques et Performances. Le premier fonctionnera à 60 images par seconde en 4K tandis que le second fournira 120 images par seconde à 1440p. C’est tout selon une interview de Gaming Bolt avec le directeur du jeu de la franchise Lee Mather.

Nous avons récemment regardé une présentation en coulisses sur le dernier simulateur de course de Codemasters, et nous sommes repartis assez impressionnés par ce qui nous a été montré. « [F1 2021] semble s’appuyer à nouveau sur les atouts de la franchise, et les fans devraient avoir un vrai gagnant à attendre le 16 juillet », avons-nous écrit dans notre aperçu pratique plus tôt dans le mois.