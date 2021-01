Predator, Terminator, les prochains méchants du film à envahir Fortnite

Si Avengers: guerre à l’infini pense toujours qu’il détient la couronne du plus grand crossover médiatique de tous les temps, il voudra peut-être réfléchir à nouveau parce que quelque chose d’autre mange son déjeuner. Fortnite continue de transporter avec une quantité franchement ridicule d’événements qui amènent les stars du grand écran au titre de Battle Royale – Predator et le Terminator étant le dernier du lot. Le prédateur est disponible en tant que tenue dans le cadre du Battle Pass du chapitre 2 de la saison 5, tandis que la célèbre machine T-800 et Sarah Connor peuvent être achetées dans la boutique du jeu. Vous voudrez rechercher le Future War Set pour y accéder.

Dans toute la galaxie, peu d’espèces sont plus redoutées que les Yautja. De redoutables guerriers qui chassent pour l’honneur et le sport, celui-ci a suivi John Jones dans sa quête d’un digne compétiteur. En terminant les quêtes du chasseur de la jungle, les joueurs peuvent également déverrouiller la tenue de prédateur avec une émote en ligne Bio-casque intégrée, ainsi qu’un spray, une bannière et une émoticône uniques de Heat Vision Hunter.

La tenue Sarah Connor peut également être personnalisée davantage avec le HK Sky Net Uplink Back Bling et Techno-Grip Axe proposés. On ne sait pas combien de temps ces tenues resteront, donc si vous aimez ce que vous voyez, nous vous recommandons de sauter sur ces packs le plus tôt possible. Avez-vous repéré votre nouvelle peau préférée? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.