Predator Star Bill Duke fait l’éloge de Prey et Amber Midthunder

Les éloges pour le dernier opus du Prédateur la franchise, Proiecontinue de jouer le rôle de vedette du tout premier Prédateur sortie Bill Duc s’est rendu sur les réseaux sociaux pour accueillir Proie star Amber Midthunder à la famille. « Avez-vous regardé le #PreyMovie sur @hulu, sinon regardez-le », a déclaré Duke via son compte Twitter officiel. « C’est un film incroyable et @AmberMidthunder est phénoménal. Cette jeune femme a une belle carrière devant elle. Comme @GovJVentura l’a mentionné… bienvenue dans la famille #Predator. « Je te vois. » #Succès #Bénédictions », a-t-il ajouté.

Bill Duke, qui a joué dans Prédateur façon, en 1987, le sergent Mac Eliot, expert en rasage à sec (malgré le fait qu’il n’a pas de barbe), n’est pas le premier de l’original Prédateur gang de tas d’éloges sur les deux Proie et son étoile. La légende de la lutte Jesse Ventura, qui a joué aux côtés de Bill Duke et Arnold Schwarzenegger en tant que tireur lourd Blain Cooper, a également fait connaître ses sentiments sur les réseaux sociaux récemment. Et il se sent très bien à propos de tout ce qui concerne Proie.

« #PreyMovie Super, super, film. @AmberMidthunder tu n’as définitivement pas le temps de saigner », commence la critique de Ventura. « Bienvenue dans la famille Predator. @DannyTRS Merci d’avoir fait un film aussi réfléchi, créatif et merveilleux. ” Dan Trachtenberg a depuis répondu aux applaudissements numériques de Ventura en disant : « Je… je ne sais pas comment… merci @GovJVentura ! Je suis par terre. Merci monsieur ! Merci d’avoir regardé et je suis ravi que vous ayez apprécié ce que nous a fait!! »

Prey se situe actuellement à 92% sur les tomates pourries

Hulu

Proie a apparemment fait ce que beaucoup pensaient impossible, renversant le consensus critique qui a tourmenté le Prédateur la franchise. Depuis la sortie de la première sortie, qui est à juste titre considérée comme un classique de la science-fiction d’action, la franchise de longue date a rapidement sombré de plus en plus bas. Mais les choses ont maintenant changé grâce à Proie, qui se situe actuellement à 92% délicieusement frais sur Rotten Tomatoes. « Le thriller d’action rare qui fait monter l’adrénaline sans lésiner sur le développement du personnage, Prey est une suite de Predator bien faite », lit-on dans le consensus des critiques.

Avec Amber Midthunder, Proie explore la première fois qu’un membre de la race des chasseurs extraterrestres est venu sur Terre. Situé dans la nation Comanche il y a 300 ans, Prey raconte l’histoire d’une jeune femme, Naru, une guerrière féroce et hautement qualifiée. Elle a été élevée dans l’ombre de certains des chasseurs les plus légendaires qui parcourent les Grandes Plaines, alors quand le danger menace son camp, elle entreprend de protéger son peuple.

Le versement devrait lancer Amber Midthunder directement sur la liste A, avec Prédateur les fans espèrent de nombreuses autres aventures à venir pour le monstre emblématique du cinéma. En fait, beaucoup se sont déjà tournés vers les médias sociaux pour révéler ce qu’ils aimeraient voir ensuite pour le Prédateur. Voici un indice, il comprend Combat mortel star Hiroyuki Sanada en tant que samouraï tueur de monstres.

Réalisé par Dan Trachtenberg, écrit par Patrick Aison et mettant en vedette Dakota Beavers, Michelle Thrush, Stormee Kipp, Julian Black Antelope et Dane DiLiegro aux côtés d’Amber Midthinder, Proie est maintenant disponible en streaming sur Hulu.