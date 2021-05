« Predator: Hunting Grounds »: les fans célèbrent leur arrivée sur Steam

Le jeu de tir multijoueur asymétrique d’IllFonic, Prédateur: terrains de chasse, a été officiellement lancé en Vapeur.

Predator: Hunting Grounds est arrivé l’année dernière à PlayStation 4 et PC à travers de Boutique de jeux épiques. Pour fêter le premier an, IllFonic publie maintenant une nouvelle carte de piste en conjonction avec le lancement de Steam.

Dans un nouveau billet de blog PlayStation, le PDG d’IllFonic, Charles Brungardt, a partagé plus de détails sur la prochaine grande mise à jour.

«Pour que tous les joueurs Steam se mettent à niveau, nous proposerons un pack de contenu téléchargeable Predator: les quatre skins et capacités du contenu téléchargeable Predator: Viking, Samurai, Valkyrie et City Hunter; plus un accès anticipé à trois peaux supplémentaires et six peintures de guerre », a-t-il déclaré.

De plus, une «quantité massive» de produits cosmétiques arrivera, y compris des armures et des skins d’armes qui seront disponibles pour les joueurs, ainsi que de nouveaux trophées.

Predator: Hunting Grounds, la précédente mise à jour du DLC a vu l’ajout d’Arnold Schwarzenegger.