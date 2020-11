Predator: Disney travaille sur un nouveau film sur l’extraterrestre culte

Avec sa dernière ramification Mise à niveau des prédateurs, la série de films d’action qui a débuté dans les années 80 ne pouvait plus s’appuyer sur des succès antérieurs. le réalisé par Shane Black La quatrième partie n’a pas répondu aux attentes à la fois en termes de commentaires des critiques et des fans et sur le plan commercial. Maintenant est cependant une nouvelle ramification en préparation.

Cela rapportait généralement qu’hier très bien informé Le magazine industriel Deadline dans le cadre d’un reportage exclusif. Ça dit Disney laisser actuellement dans son Studios du XXe siècle développer un nouveau cinquième film autour de l’extraterrestre culte.

New Predator: le réalisateur du prochain film est triste de la révélation

Selon le site, le studio pourrait Directeur Dan Trachtenberg gagner pour la prochaine ramification de la série. Ces dernières années, Trachtenberg a déjà acquis de l’expérience dans le segment de l’action et de l’horreur, par exemple avec «10, allée Cloverfield» ainsi que la série « Les garçons ». Ce sont certainement de bonnes conditions pour la prochaine aventure d’écran du dangereux chasseur extraterrestre.

Comme Deadline l’a découvert, le prochain film «Predator» devrait pas de références pour posséder la dernière ramification de la franchise. Pendant ce temps, le script écrit Patrick Aison («Jack Ryan»). Il renvoie également John Davis, le producteur des précédents films Predator, est de retour pour le prochain épisode. Au-delà de cela, cependant, il y a ni des informations sur l’histoire ni sur les acteurs potentiels ou une période de sortie ciblée.

C’était censé être une surprise. J’y travaille depuis près de 4 ans maintenant. Je suis très triste que ce que nous avions en réserve pour découvrir comment vous pourriez découvrir ce film ne se produira plus. C’est une déception. Mais aussi … YAY! https://t.co/pKWz9tDAEB – Dan Trachtenberg (@DannyTRS) 20 novembre 2020

Un peu triste le message semble être Directeur Dan Trachtenberg faire soi-même. Dans un Message Twitter il se montre content du film sur lequel il travaille déjà travaille depuis quatre ansd’être autorisé à monter sur scène, mais il pense que c’est dommage que les fans n’aient pas pu connaître l’annonce autant qu’elle l’a fait initialement prévu était.

Le nouveau film Predator n’est pas encore sorti en Allemagne.

