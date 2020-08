Précommandez Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2

Un remake complet de Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 annoncé. Lors de la renaissance de la série de jeux, tous les aspects des deux titres extrêmement populaires seront revus afin de les relancer dans le monde du jeu vidéo avec un nouveau look.

Et ce qui est bien, c’est que vous pouvez désormais sécuriser une édition. Le titre du combo apparaîtra sur 4 septembre 2020Cependant, les premières boutiques en ligne ont déjà commencé avec des précommandes

Vous pouvez désormais pré-commander Tony Hawk’s Pro Skater 1 et 2 pour Xbox One et PS4. Le jeu coûte 44,99 euros pour les deux plates-formes.

© Vicarious Visions / Activison

Pour la PS4, vous obtenez même une édition collector, le 99,99 euros coûtera. La version Xbox One n’est pas encore disponible, mais elle sera certainement activée dans les prochains jours. Cela vaut donc la peine d’être visité régulièrement.

* Remarque: ce message n’est pas une publicité payante. Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus.

