Précommandez The Medium maintenant dans le Microsoft Store

Les fans d’horreur reçoivent la sortie prochaine de Le moyen le dernier cracker d’horreur de Bloober Team (Couches de peur, Blair sorcière) servi sur le plateau de jeu.

Vous pouvez précommander le jeu maintenant, mais avec des restrictions. Le jeu qui pour le Optimisé pour Xbox Series X / S est publié n’apparaît pas physiquement dans les magasins ou les boutiques en ligne.

Vous pouvez donc jouer au jeu qui exclusivement pour les consoles de nouvelle génération de Microsoft et le PC apparaît, maintenant im Précommandez le Xbox Store:

Vous pouvez également le faire via Vapeur ou dans Magasin de jeux épiques où il est également offert numériquement.

De quoi parle The Medium?

Dans la peau de Marianne nous serons dans le jeu en plusieurs mondes en même temps être capable d’agir et de vivre les heures les plus mystérieuses d’un médium aux capacités surnaturelles.

le mécanique du double monde ne rappelle pas seulement une Silent Hill avec le monde parallèle. Les développeurs ont développé cette idée plus loin et présentent des parties du jeu en un mode d’écran partagé spécial, dans lequel nous devons guider Marianne à travers deux mondes à la fois!

La mécanique du double monde dans The Medium © Bloober Team

Le jeu est en grande partie en un complexe hôtelier abandonné ont lieu là où nous devons aller au fond d’un secret.

D’un point de vue ludique, Bloober Team saute ici de la vue à la première personne à la perspective à la troisième personne, si l’on compare le jeu avec des titres précédents comme «Blair Witch». Cela souligne une fois de plus la fusée d’horreur classique de survie à la Resident Evil.

La légende « Silent Hill » Akira Yamaoka est également à bordqui est responsable de la musique de fond de la franchise SH. On pourrait donc dire que dans le cœur et le genre, c’est un successeur spirituel de Silent Hill.

Première impression dans la vidéo de gameplay et le ray tracing

Récemment un Bande-annonce de jeu de 14 minutes publié pour le jeu, celui un aperçu solide du jeu acheté. Jetez maintenant un œil à un extrait des premières minutes du jeu:

En plus de cela, il y a une vidéo qui montre le Effets de ray tracing et DLSS sur Xbox Series X et Xbox Series S spectacles. « The Medium » sera si beau sur votre console de nouvelle génération:

Quand apparaît The Medium? le Le jeu a été reporté il y a quelque temps et ainsi il apparaît maintenant sur 28 janvier 2021 pour PC et Xbox Series X / S. Il sera ensuite envoyé au Xbox Game Pass jeté.